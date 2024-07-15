En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri
5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2016 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen darbe girişimine karşı Türk halkının göstermiş olduğu direnişi ve demokrasiye olan bağlılığını anmak için her yıl 15 Temmuz tarihinde çeşitli etkinlikler yapılıyor ve şehitlerimiz anılıyor. "Duygusal, farklı, anlamlı 15 Temmuz mesajları" göndererek duygu ve düşüncelerini ifade etmek isteyenler yoğun olarak "en güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri"
• 15 Temmuz 2024 - 08:28 • Son Güncelleme:
• 15 Temmuz 2024 - 08:28 • Son Güncelleme: