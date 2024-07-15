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GündemEn güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri
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En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2016 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen darbe girişimine karşı Türk halkının göstermiş olduğu direnişi ve demokrasiye olan bağlılığını anmak için her yıl 15 Temmuz tarihinde çeşitli etkinlikler yapılıyor ve şehitlerimiz anılıyor. "Duygusal, farklı, anlamlı 15 Temmuz mesajları" göndererek duygu ve düşüncelerini ifade etmek isteyenler yoğun olarak "en güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri"

• 15 Temmuz 2024 - 08:28 • Son Güncelleme:
• 15 Temmuz 2024 - 08:28 • Son Güncelleme:
1En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz 2016 gecesi, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının gerçekleştirdiği bir darbe girişimi ile Türkiye'de demokrasiye ve milli iradeye karşı bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıya karşı Türk halkı sokaklara dökülerek darbecilere karşı direniş gösterdi. En güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözlerine bu başlık altından erişerek Facebook, Twitter, Instagram ve SMS üzerinden gönderebilirsiniz. En güzel, yeni, dualı, kısa-uzun, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri şöyle;

2En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımızı korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

3En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

Milletimizin iradesine sahip çıktığı, demokrasi ve özgürlüğün simgesi olan 15 Temmuz'un yıl dönümünde, birlik ve beraberliğimiz daim olsun.

4En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan kahraman milletimiz, 15 Temmuz’da bir destan yazdı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

5En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz, milletimizin demokrasiye ve özgürlüğe olan inancının bir göstergesidir. Bu anlamlı günün yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

6En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz ruhu, Türk milletinin cesaretinin, kararlılığının ve vatan sevgisinin bir göstergesidir. Bu ruh, sonsuza kadar yaşayacak ve bize ilham kaynağı olacaktır.

7En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz gazilerimiz, bu vatan için canlarını hiçe sayarak demokrasimizi korumak için savaşan kahramanlarımızdır. Onlara minnettarız, saygıyla selamlıyoruz.

8En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz, milletimizin demokrasiye olan bağlılığının en güçlü göstergesidir. Bu özel günün yıl dönümünde, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz.

9En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun.

10En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de yarın da millet olarak birlik ve beraberlik içinde olacağımıza olan inancımız tamdır. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

11En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

Demokrasi ve milli iradenin zaferi olan 15 Temmuz’un yıl dönümünde, şehitlerimizi saygıyla anıyor, milletimizin kahramanlığını gururla hatırlıyoruz.

12En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz şehitlerimiz, bu vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızdır. Onları asla unutmayacağız, her zaman kalbimizde yaşayacaklar.

13En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığının ve milli iradesinin bir sembolüdür. Bu günü unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.

14En güzel, anlamlı, dualı, resimli 15 Temmuz mesajları ve sözleri