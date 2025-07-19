GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEn çok ataması olan 2 yıllık bölümler! 2025'te okunabilecek en iyi 2 yıllık bölümler hangileri?
HaberlerGündem Haberleri En çok ataması olan 2 yıllık bölümler! 2025'te okunabilecek en iyi 2 yıllık bölümler hangileri?

En çok ataması olan 2 yıllık bölümler! 2025'te okunabilecek en iyi 2 yıllık bölümler hangileri?

19.07.2025 - 12:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Emre Dağdelen | Gazetevatan

YKS sonuçları açıklandı. Öğrencilerin tercih maratonu başladı. Kariyer planlaması yapan üniversite adayları, en iyi üniversiteleri seçmek için bölümleri de araştırmaya devam ediyor. 2 yıllık bölümleri tercih edecek öğrenciler iş garantili, ataması en çok 2 yıllık bölümleri merak ediyor. İşte 2 yıllık olup lisanstan daha çok önü açık bölümler...

1En çok ataması olan 2 yıllık bölümler! 2025'te okunabilecek en iyi 2 yıllık bölümler hangileri?

2025 Üniversite tercih dönemi başladı. ÖSYM internet sitesinden öğrencilerin tercihleri yapılıyor. Adaylar bu süreçte en iyi 2 yıllık bölümleri de araştırmaya devam ediyor. Biz de ataması en çok olan 2 yıllık bölümleri araştırdık.

2En çok ataması olan 2 yıllık bölümler! 2025'te okunabilecek en iyi 2 yıllık bölümler hangileri?



Adalet

Bilgisayar Programcılığı

İlk ve Acil Yardım (Paramedik)

Uçak Teknolojisi

Elektrik

Anestezi

Diyaliz

3En çok ataması olan 2 yıllık bölümler! 2025'te okunabilecek en iyi 2 yıllık bölümler hangileri?



Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane Hizmetleri

4En çok ataması olan 2 yıllık bölümler! 2025'te okunabilecek en iyi 2 yıllık bölümler hangileri?



Fizyoterapi

Radyoterapi

Elektronörofizyoloji

Odyometri

Diş Protez Teknolojisi

Evde Hasta Bakımı

5En çok ataması olan 2 yıllık bölümler! 2025'te okunabilecek en iyi 2 yıllık bölümler hangileri?



Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

6En çok ataması olan 2 yıllık bölümler! 2025'te okunabilecek en iyi 2 yıllık bölümler hangileri?



Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

7En çok ataması olan 2 yıllık bölümler! 2025'te okunabilecek en iyi 2 yıllık bölümler hangileri?



Makine

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik