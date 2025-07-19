En çok ataması olan 2 yıllık bölümler! 2025'te okunabilecek en iyi 2 yıllık bölümler hangileri?
Kaynak : Emre Dağdelen | Gazetevatan
YKS sonuçları açıklandı. Öğrencilerin tercih maratonu başladı. Kariyer planlaması yapan üniversite adayları, en iyi üniversiteleri seçmek için bölümleri de araştırmaya devam ediyor. 2 yıllık bölümleri tercih edecek öğrenciler iş garantili, ataması en çok 2 yıllık bölümleri merak ediyor. İşte 2 yıllık olup lisanstan daha çok önü açık bölümler...
2025 Üniversite tercih dönemi başladı. ÖSYM internet sitesinden öğrencilerin tercihleri yapılıyor. Adaylar bu süreçte en iyi 2 yıllık bölümleri de araştırmaya devam ediyor. Biz de ataması en çok olan 2 yıllık bölümleri araştırdık.
Adalet
Bilgisayar Programcılığı
İlk ve Acil Yardım (Paramedik)
Uçak Teknolojisi
Elektrik
Anestezi
Diyaliz
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Fizyoterapi
Radyoterapi
Elektronörofizyoloji
Odyometri
Diş Protez Teknolojisi
Evde Hasta Bakımı
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
Makine
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik