En az lise mezunu 2 bin 500 polis alınacak! EGM PA PMYO 2024 Polis memuru alımı ne zaman, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
Polis olmak isteyenleri yakından ilgilendiren en az lise mezunu polis memuru alımı ilanı geldi. Polis Meslek Yüksekokullarına 2024 - 2025 eğitim - öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak. Polis memuru alımı şartları belli olurken başvurular 23 Temmuz Salı gününden itibaren yapılabilecek. İşte, yeni polis alımı tarihi, başvuru şartları
• 23 Temmuz 2024 - 14:38 • Son Güncelleme:
• 23 Temmuz 2024 - 14:38 • Son Güncelleme: