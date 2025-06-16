Emlakçıların yeni tuzağı! Yalanlarla evlere girip fotoğraf çekiyorlar; 'Bir iş insanı 7.5 milyon TL’ye evinizi almak istiyor'
Emlak fırsatçıları yine iş başında. İstanbul Başakşehir’de bir TOKİ sitesinde içerisinde kiracı bulunan bir konutun mal sahibine bir şekilde telefonla ulaşan emlakçılar, ‘Evinize alıcı çıktı, bir iş insanı 7.5 milyon TL veriyor’ diyerek ev sahibini, konutu satışa çıkarması için ikna etmek istedi. Ancak gerçek çok başka çıktı. Yaşanan olayı değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı özellikle yetkisiz emlak işletmelerine karşı vatandaşları uyardı.
• 16 Haziran 2025 - 10:00 • Son Güncelleme:
• 16 Haziran 2025 - 10:00 • Son Güncelleme: