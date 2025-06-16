Emlakçıların yeni tuzağı! Yalanlarla evlere girip fotoğraf çekiyorlar; 'Bir iş insanı 7.5 milyon TL’ye evinizi almak istiyor'

‘ÖZEL BİR MÜŞTERİ BULUNABİLİR’ DİYE DÜŞÜNÜYORLAR’

Emlak işletmeleri yüksek ve fahiş fiyatlı yerleri ilan olarak girmezler. Bazı emlak işletmeleri yetki alma uğruna ‘biz sizin yerinizi daha yüksek fiyata satarız’ şeklinde söylemlerle mal sahiplerini ikna etmeye çalışıyorlar. Bu şekilde gayrette olan kesimler de olabiliyor. Yüksek fiyatla bunu portföylerine aldıklarında ‘belki özel bir müşteri bulunabilir’ şeklinde beklenti ile hareket ediyorlar. Bu aslında piyasada az ve biz de sektör temsilcileri olarak bu yaklaşımı tasvip etmiyoruz.