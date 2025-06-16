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GündemEmlakçıların yeni tuzağı! Yalanlarla evlere girip fotoğraf çekiyorlar; 'Bir iş insanı 7.5 milyon TL’ye evinizi almak istiyor'
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Emlakçıların yeni tuzağı! Yalanlarla evlere girip fotoğraf çekiyorlar; 'Bir iş insanı 7.5 milyon TL’ye evinizi almak istiyor'

Emlak fırsatçıları yine iş başında. İstanbul Başakşehir’de bir TOKİ sitesinde içerisinde kiracı bulunan bir konutun mal sahibine bir şekilde telefonla ulaşan emlakçılar, ‘Evinize alıcı çıktı, bir iş insanı 7.5 milyon TL veriyor’ diyerek ev sahibini, konutu satışa çıkarması için ikna etmek istedi. Ancak gerçek çok başka çıktı. Yaşanan olayı değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı özellikle yetkisiz emlak işletmelerine karşı vatandaşları uyardı.

• 16 Haziran 2025 - 10:00 • Son Güncelleme:
• 16 Haziran 2025 - 10:00 • Son Güncelleme:
1Emlakçıların yeni tuzağı Yalanlarla evlere girip fotoğraf çekiyorlar; Bir iş insanı 7.5 milyon TL’ye evinizi almak istiyor

Milliyet'ten Onur Topkan'ın haberine göre, İstanbul Başakşehir’de bir TOKİ sitesinde emlakçılar kendilerini site yönetimindenmiş gibi göstererek içerisinde kiracısı bulunan daireyi yerinde ziyaret etti ve kiracıdan telefon numarası bilgilerini isteyerek bazı sorular sordu.

2‘EVİNİZE İŞ ADAMI 7.5 MİLYON TL’YE TALİP OLDU’

‘EVİNİZE İŞ ADAMI 7.5 MİLYON TL’YE TALİP OLDU’

Daha sonra site yönetimi veya kendi bağlantıları üzerinden ev sahibine de ulaşan emlakçılar ‘bir iş insanı evinizi 7.5 milyon TL’ye satın almak istiyor’ diyerek aslında aklında evi satmayı düşünmeyen mal sahibine cazip bir teklif sunarak evi sattırmaya çalıştı.

3‘EVİN NORMALDE SATIŞ FİYATI 5-6 MİLYON TL ARALIĞINDA’

‘EVİN NORMALDE SATIŞ FİYATI 5-6 MİLYON TL ARALIĞINDA’

Normalde 5-6 milyon TL civarında satılan konut için yüksek teklif veren emlakçılar bunu kullanarak evi ilana koymak istedi.

4EMLAKÇILAR EVİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKMEK İSTEDİ

EMLAKÇILAR EVİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKMEK İSTEDİ

Birkaç gün sonra kiracının da içinde bulunduğu eve gelen emlakçılar, evin içerisinde fotoğraf çekmek ve bunu ilana koymak istediklerini söyledi. Bu durumdan şüphelenen kiracı ve mal sahibi 'madem bir iş insanı istiyor kendisi gelip yerinde görsün veya ben bizzat kendisine fotoğrafları gönderirim' şeklinde yanıt verdi.

5GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI!

Daha sonra çevreden aldıkları bilgiyle mal sahibi ve kiracı aslında ev için bir alıcı olmadığını, yüksek teklif veren emlakçıların içerisinde kiracısı bulunan bu tür evleri ilana koyarak satmak istediklerini öğrendi.

6MAL SAHİBİ İLANI KALDIRIN DESE BİLE BUNU YAPMIYORLAR

MAL SAHİBİ 'İLANI KALDIRIN' DESE BİLE BUNU YAPMIYORLAR

Daha önce bu şekilde kandırdıkları kişilerin evlerini ilana koyan emlakçılar, mal sahibi daha sonra satış ilanını kaldırmalarını istese bile bunu yapmıyorlar. İlanlar yayında kalmaya devam ediyor.

7‘YASAL OLARAK GERÇEK BİR EMLAKÇI OLMAYABİLİYORLAR’

‘YASAL OLARAK GERÇEK BİR EMLAKÇI OLMAYABİLİYORLAR’

Yaşanan olayı milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı özellikle yetkisiz emlak işletmelerine karşı vatandaşları uyardı. Mustafa Hakan Özelmacıklı’nın açıklamaları şu şekilde: “Gayrimenkul tarafında portföy bulma nedeniyle bazen alışılmışın dışında yol ve yöntemlere başvuran işletmeler olabiliyor. Bunlar hatta yasal anlamda gerçek bir emlakçı da olmayabiliyor.

8Emlakçıların yeni tuzağı Yalanlarla evlere girip fotoğraf çekiyorlar; Bir iş insanı 7.5 milyon TL’ye evinizi almak istiyor

Gerçek emlakçılar taşınmaz hakkında yönetmelik gereği her durumda uymaları gereken kural ve prensiplere göre hareket etmek zorunda. Bazen site yönetimi içindeki yapılanmalarla yasal olmayan emlak aracılık faaliyetlerinde bulunuyorlar.

9‘MAL SAHİBİ İLE İLETİŞİME GEÇEREK EVLERİ KENDİLERİ SATMAYA ÇALIŞIYORLAR’

‘MAL SAHİBİ İLE İLETİŞİME GEÇEREK EVLERİ KENDİLERİ SATMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Bu nedenle benzer durumda evlerin içinde oturan kiracıları ya da mal sahiplerinin iletişim bilgilerine rahatlıkla ulaşabildikleri için bu yerlerin kendileri aracılığı ile pazarlanması ya da satılması konusunda aracılık faaliyetinde bulunmaya çalışıyorlar.

10KİMLER BU YÖNTEME BAŞVURUYOR

KİMLER BU YÖNTEME BAŞVURUYOR?

Hatta bazı yetkisiz aracılık faaliyetlerinde hizmet bedeli almama, yeri daha yüksek fiyata satma gibi müşteri bulma taahhüdünde bulunabiliyorlar. Bunu bazen inşaat firmalarının kendileri ya da sitenin değerini artırmak amacıyla o sitenin yönetiminde bulunan kişiler de daha yüksek fiyata ilan girme amacıyla bu tür doğru olmayan yöntemlere başvurabiliyorlar.

11‘EMLAK İŞLETMESİ GAYRİMENKULÜN YÜKSEK FİYATTAN SATIŞA ÇIKMASINI İSTEMEZ’

‘EMLAK İŞLETMESİ GAYRİMENKULÜN YÜKSEK FİYATTAN SATIŞA ÇIKMASINI İSTEMEZ’

Her durumda şunu unutmamak gerekir ki emlak işletmeleri bir gayrimenkulün yüksek fiyattan ya da piyasa rayicinin üzerinde satışa çıkarılmasını arzu etmez. Birçok mal sahibi tarafından satılan gayrimenkul aslında emlak işletmelerinin bu gayrimenkul sahibinin portföyünü kabul etmemesi nedeniyle de piyasadadır. Örneğin o bölgede 5 milyon TL’ye satılacak bir daire için mal sahibi 6 milyon TL istiyorsa emlak işletmesi bunu portföye almaz.

12‘YÜKSEK FİYATTAN İLANI GÖREN O EMLAK İŞLETMESİNE GİTMEZ’

‘YÜKSEK FİYATTAN İLANI GÖREN O EMLAK İŞLETMESİNE GİTMEZ’

Çünkü gerçek emlak işletmesi bunu portföye aldığında şunu bilir ki bu gayrimenkul listesinde bulunduğu müddetçe ona bir maliyeti olacaktır. Portala ilan başına bir ödeme yapması gerekir. Mal sahibi sürekli kendisine gayrimenkulle ilgili satış durumunun ne olduğunu sormak isteyecektir. Elindeki portföy için bu denli yüksek fiyata alıcı bulmaya çalışması nedeniyle müşteri tarafında da bir güven kaybedecektir.

13Emlakçıların yeni tuzağı Yalanlarla evlere girip fotoğraf çekiyorlar; Bir iş insanı 7.5 milyon TL’ye evinizi almak istiyor

Bu ilanı gören ve o bölgede gayrimenkul alanlar bu emlakçının yüksek fiyattan ilan girdiğini görüp o emlak işletmesinden hizmet almak istemez. Aslında çok sayıda emlak işletmelerine bunun olumsuz tarafı da söz konusudur.

14‘ÖZEL BİR MÜŞTERİ BULUNABİLİR’ DİYE DÜŞÜNÜYORLAR’

‘ÖZEL BİR MÜŞTERİ BULUNABİLİR’ DİYE DÜŞÜNÜYORLAR’

Emlak işletmeleri yüksek ve fahiş fiyatlı yerleri ilan olarak girmezler. Bazı emlak işletmeleri yetki alma uğruna ‘biz sizin yerinizi daha yüksek fiyata satarız’ şeklinde söylemlerle mal sahiplerini ikna etmeye çalışıyorlar. Bu şekilde gayrette olan kesimler de olabiliyor. Yüksek fiyatla bunu portföylerine aldıklarında ‘belki özel bir müşteri bulunabilir’ şeklinde beklenti ile hareket ediyorlar. Bu aslında piyasada az ve biz de sektör temsilcileri olarak bu yaklaşımı tasvip etmiyoruz.