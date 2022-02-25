• 25 Şubat 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
Emina Jahovic'den Mustafa Sandal hakkında flaş iddia: Hiç ödemedi!
Sırp şarkıcı Emina Jahovic (40), 2008-2018 yılları arasında evli kaldığı, çocukları Yaman ve Yavuz'un babası Mustafa Sandal'ın (52) nafaka borcu olduğunu iddia etti.
• 25 Şubat 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
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Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic’e ödediği aylık 15 bin TL'lik nafakanın iptali için dava açmıştı. Ünlü şarkıcı, eski eşinin Çubuklu Vadisi’ndeki evinin kira gelirini alma hakkından mahrum edilmesini istemiş, Jahovic ise davanın reddine başvurmuştu.
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Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Jahovic, eski eşinin toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu iddia etti.
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"EKONOMİK OLARAK ÇOK RAHAT"
İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki ‘nafakanın azaltılması’ davasının duruşmasına avukatı Altın Mimir’le katılan Sırp şarkıcı, “Mustafa ekonomik olarak rahat. Çocukları okula götürüp getirmesi için araba alacaktı ya da kiralayacaktı. Çocukların tatil paralarını ve evdeki yardımcıların paralarını ödeyecekti. Hiçbirini ödemedi. Nafakayı ödemiyor” dedi.
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