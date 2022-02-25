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MagazinEmina Jahovic'den Mustafa Sandal hakkında flaş iddia: Hiç ödemedi!
HaberlerMagazin Haberleri Emina Jahovic'den Mustafa Sandal hakkında flaş iddia: Hiç ödemedi!
• 25 Şubat 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:

Emina Jahovic'den Mustafa Sandal hakkında flaş iddia: Hiç ödemedi!

Sırp şarkıcı Emina Jahovic (40), 2008-2018 yılları arasında evli kaldığı, çocukları Yaman ve Yavuz'un babası Mustafa Sandal'ın (52) nafaka borcu olduğunu iddia etti.

• 25 Şubat 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
1Emina Jahovicden Mustafa Sandal hakkında flaş iddia: Hiç ödemedi
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Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic’e ödediği aylık 15 bin TL'lik nafakanın iptali için dava açmıştı. Ünlü şarkıcı, eski eşinin Çubuklu Vadisi’ndeki evinin kira gelirini alma hakkından mahrum edilmesini istemiş, Jahovic ise davanın reddine başvurmuştu.

2Emina Jahovicden Mustafa Sandal hakkında flaş iddia: Hiç ödemedi

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Jahovic, eski eşinin toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu iddia etti.

3EKONOMİK OLARAK ÇOK RAHAT

"EKONOMİK OLARAK ÇOK RAHAT"

İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki ‘nafakanın azaltılması’ davasının duruşmasına avukatı Altın Mimir’le katılan Sırp şarkıcı, “Mustafa ekonomik olarak rahat. Çocukları okula götürüp getirmesi için araba alacaktı ya da kiralayacaktı. Çocukların tatil paralarını ve evdeki yardımcıların paralarını ödeyecekti. Hiçbirini ödemedi. Nafakayı ödemiyor” dedi.

4Emina Jahovicden Mustafa Sandal hakkında flaş iddia: Hiç ödemedi

Jahovic'in avukat Altın Mimir ise “Mustafa Sandal, nafaka borcunu ödemezse mahkeme hapis cezası verecek” şeklinde konuştu.

5MUSTAFA SANDAL EVLENİYOR

MUSTAFA SANDAL EVLENİYOR

Mustafa Sandal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup ile evlilik için ilk adımı attı. Çift, 19 Şubat'ta aile arasında düzenlenen nişan töreniyle yüzükleri taktı.

6Emina Jahovicden Mustafa Sandal hakkında flaş iddia: Hiç ödemedi

Gecede çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Sütşurup, “O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak” notunu yazdı. Sandal’ın kız istemeye tişörtle gitmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

7Emina Jahovicden Mustafa Sandal hakkında flaş iddia: Hiç ödemedi

Sosyetik güzel Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal, geceye özel yaptırdıkları ve kendi isimlerinin yazılı olduğu nişan pastalarını birlikte kesti.

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