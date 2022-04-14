4.000 TL karşılıksız olarak olarak ödeniyor! Başvuran tüm emekliler alıyor

Emekliler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini faizsiz olarak kullanabiliyor. Maaş günü sonrasında banka tarafından belirlenen güncel faiz oranları uygulanıyor. Çekilebilecek tutar artı para kredisi limiti ile sınırlı olup bu limit banka tarafından belirleniyor. Maaş gününden önceki 2 gün içinde emekli maaşını Akbank'a taşıyan, maaş hesabına artı para kredisi limiti tanımlanan müşteriler ile ilk kez maaş ödemesi alacak emekliler kampanyadan bir sonraki aydan itibaren yararlanıyor. Aynı hesaba birden fazla maaş yatması durumunda kampanya ilgili ay içinde hesaba yatan ilk maaş ödemesi için geçerli oluyor. İkramiye ve diğer ödemeler ile taksitli artı para kullanımı kampanya dışında tutuluyor.