4.000 TL karşılıksız olarak olarak ödeniyor! Başvuran tüm emekliler alıyor
Zam müjdesi bekleyen emeklilere güzel haber! 4.000 TL karşılıksız olarak veriliyor. Tüm emekliler karşılıksız ödeme imkanından yararlanabiliyor. Ancak emekli aylığı alanların başvuruda bulunması gerekiyor. Sadece emekliler değil aynı zamanda dul ve yetim aylığı alanlar da hisseleri oranında ödeme alıyor. Bayram ikramiyesi ödemelerine günler kala bankalar art arda duyurdu. Emekli vatandaşlara ödenen promosyon miktarı artırıldı. Ayrıca bankaların çoğunluğu promosyon dışında ek ödeme imkanı da sağlıyor. Bu ek ödemelerden en çok öne çıkan ise yakınını maaş müşterisi yapanlara ödenen ek promosyon. Son olarak ING tarafından duyurulan kampanya ile emeklilere 2.750 TL promosyon ödemesinin dışında yakınını bankaya yönlendiren müşterilere 1.250 TL'ye varan ek ödeme yapılıyor. Böylece ING'nin toplam ödediği promosyon ise 4.000 liraya çıkmış oluyor.
Emeklilere promosyon müjdesi! Bankalar yarışa girdi, ödeme tutarları art arda yükseltildi. Maaş müşterisi olan emeklilere karşılıksız olarak ve ek koşul olmadan ödeniyor. Maaşını aynı bankadan 3 yıl boyunca almayı taahhüt eden emekliler bu ödemelerden yararlanıyor. Promosyon miktarı bankadan bankaya değiştiği gibi aynı zamanda maaş miktarına göre de farklılık gösteriyor.
Promosyon ödemelerinden tüm emekliler Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı farkı olmaksızın yararlanabiliyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar isterlerse daha yüksek promosyon ödemesi yapan bir bankaya geçebilir ya da aynı bankada kalarak yeniden promosyon alabilirler. Peki en yüksek promosyonu hangi banka ödüyor? Bankalar emeklilere promosyon dışında ne gibi avantajlar sağlıyor? Kamu bankalarından özel bankalara promosyon ödemesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar....
HALKBANK
1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.
ZİRAAT BANKASI
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme yapıyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA emekli müşterilerine 2.750 TL'ye varan promosyon ödemesinde bulunuyor. Ayrıca emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir yakını için 250TL nakit ödül veriliyor.
Emekli maaşını Garanti BBVA ‘dan alan tüm emekli maaş müşterilerimize, Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet’ten, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsiz olarak sunuluyor.
İŞ BANKASI'NDAN 2.500 TL PROMOSYON
İş Bankası 2.500 liraya kadar promosyon ödemesinde bulunuyor. Diğer bankalarda da olduğu gibi maaş miktarı promosyon ödeme miktarını artırıyor.
Maaşlara göre promosyon ödemeleri
1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 2.250 TL,
1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 2.375 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.500 TL
Promosyon kampanyası 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.
Bankadan emeklilere 2.750 TL'ye varan promosyon ve emekli tanıdıklarını TEB’e davet eden müşterilere emekli maaşını TEB’e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunuluyor.
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden ve en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 2.750 TL’ye varan promosyon kazanıyor.
DENİZBANK
Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL arasındakilere 850 TL, 2.500 TL ve üstündekilere 1.000 TL promosyon veriyor. Bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi vaat ediyor. Promosyon kampanyası 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi 2.750 TL promosyon fırsatı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamada kampanya şartlarının 30 Nisan tarihine kadar geçerli olduğu duyuruldu. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadar olan emeklilere 1.650 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasında olanlara 2.100 TL; 2.500 TL'nin üzerinde olanlara 2.500 TL nakit promosyon ödeniyor.
Kuveyt Türk emekliler için harekete geçti. 2.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli müşterilerine Emekli Danışma Hattı hizmeti de veren Kuveyt Türk, ayrıca emeklilere özel ücretsiz EFT, havale ve ortak ATM’lerden ücretsiz para çekme hizmetinden çağrı merkezinde öncelikli işlem yapma avantajına kadar birçok ayrıcalık sunuyor. Maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emekliler, hem promosyondaki yeni tutarlardan ve ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanabilecek, hem de artık ilk maaşlarını Kuveyt Türk’ten de alabilecek.
ŞEKER BANK
Emeklilere yönelik uygulamaları hayata geçiren Şekerbank, emekli müşterilerine 3.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Banka, ayrıca emekli maaşını Şekerbank'a ilk kez taşıyan müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile %0 faizli olarak karşılıyor.
AKBANK'TAN 2.750 TL PROMOSYON!
Akbank, emeklilere özel promosyon fırsatında aylık net geliri 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 1.675 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 2 bin TL ek promosyon ödeniyor.
MAAŞ YATIRILMADAN PARA ÇEKME İMKANI
Akbank'ta emekli müşterilere özel birçok fırsat bulunuyor. Bunlardan biri de emeklilerin hayatını kolaylaştıran maaş hesaplara geçmeden iki gün önce hesaptan para çekme imkanı. Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alan müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sunuyor. Emekli maaşını bankadan alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı tüm müşteriler kampanyadan yararlanabiliyor.
Emekliler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini faizsiz olarak kullanabiliyor. Maaş günü sonrasında banka tarafından belirlenen güncel faiz oranları uygulanıyor. Çekilebilecek tutar artı para kredisi limiti ile sınırlı olup bu limit banka tarafından belirleniyor. Maaş gününden önceki 2 gün içinde emekli maaşını Akbank'a taşıyan, maaş hesabına artı para kredisi limiti tanımlanan müşteriler ile ilk kez maaş ödemesi alacak emekliler kampanyadan bir sonraki aydan itibaren yararlanıyor. Aynı hesaba birden fazla maaş yatması durumunda kampanya ilgili ay içinde hesaba yatan ilk maaş ödemesi için geçerli oluyor. İkramiye ve diğer ödemeler ile taksitli artı para kullanımı kampanya dışında tutuluyor.
FİNANSBANK QNB
Finansbank maaş müşterisi olan emeklilere .2750 TL'ye varan promosyon ödemesinde bulunuyor
VAKIFBANK
1.500 TL’ye kadar maaşı olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme yapıyor.
ING Türkiye, emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 2 bin 750 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon verecek. Maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını da ING’li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL’ye varan ek promosyon kazanabiliyor.
EMEKLİ AYLIĞI TUTARINA GÖRE
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 1.500 TL’ye kadar ise 1.850 TL, 1.500 TL - 2.500 TL arası ise 2.300 TL ve 2.500 TL ve üzeri ise 2.750 TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor.
31 MAYIS SON TARİH!
Emekli maaşını 3 yıl boyunca söz konusu bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de bankanın promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Kampanyadan 8 Nisan 2022 - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.
Emekli maaşını taşıyanlar ayrıca, 5 emekli arkadaşını daha ING’li yaptığı taktirde, ek olarak 1.250 TL’ye varan promosyon kazanıyor. Böylelikle emekliler toplamda 4.000 TL’ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.