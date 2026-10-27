EMEKLİ ZAMMI İÇİN İLK RAKAM BELLİ OLDU! Ocak 2027'de emekli maaşları ne kadar artacak? En düşük emekli aylığında yeni hesaplar

8



Ocak 2027 emekli zammı belli oldu mu?

Hayır. Şu anda yalnızca üç aylık enflasyon farkı belli oldu. Kesin zam oranı yılın son üç enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netleşecek.



Emeklilerin üç aylık enflasyon farkı ne kadar?

Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık enflasyon farkı yüzde 5,57 olarak hesaplandı.



En düşük emekli maaşı kaç TL?

Mevcut uygulamada en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL seviyesinde bulunuyor.



Ocak 2027'de en düşük emekli maaşı ne kadar olabilir?

Kesin rakam henüz belli değil. Ancak mevcut senaryolar maaşın 25 bin TL seviyelerinin üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.



Dul ve yetim aylıkları da zamlanacak mı?

Evet. Emekli maaşlarında oluşacak zam oranı dul ve yetim aylıklarına da yansıyacak.



Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak?

Kesin zam oranı, aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netleşecek.