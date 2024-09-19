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GündemEmekli öğretmen Osmanlı'dan kalma değirmende un öğütüyor! Gelecek kuşaklara aktarılması gereken muhteşem bir tarihi doku
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Emekli öğretmen Osmanlı'dan kalma değirmende un öğütüyor! Gelecek kuşaklara aktarılması gereken muhteşem bir tarihi doku

Van'da, yaklaşık 3 bin yıl önce Urartular zamanında yapılan su kanalı üzerine Osmanlı döneminde halkın geçim kaynağı olarak inşa edilen yan yana 40 değirmenden biri çalışır halde. Dededen kalma değirmeni işleten emekli öğretmen Seyfettin Üçer (67), bu tarihin, gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Gülay KUYUCU-Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)
• 19 Eylül 2024 - 15:50 • Son Güncelleme:
Gülay KUYUCU-Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)
• 19 Eylül 2024 - 15:50 • Son Güncelleme:
1Emekli öğretmen Osmanlıdan kalma değirmende un öğütüyor Gelecek kuşaklara aktarılması gereken muhteşem bir tarihi doku
2Emekli öğretmen Osmanlıdan kalma değirmende un öğütüyor Gelecek kuşaklara aktarılması gereken muhteşem bir tarihi doku
3Emekli öğretmen Osmanlıdan kalma değirmende un öğütüyor Gelecek kuşaklara aktarılması gereken muhteşem bir tarihi doku
4Emekli öğretmen Osmanlıdan kalma değirmende un öğütüyor Gelecek kuşaklara aktarılması gereken muhteşem bir tarihi doku
5Emekli öğretmen Osmanlıdan kalma değirmende un öğütüyor Gelecek kuşaklara aktarılması gereken muhteşem bir tarihi doku
6Emekli öğretmen Osmanlıdan kalma değirmende un öğütüyor Gelecek kuşaklara aktarılması gereken muhteşem bir tarihi doku
7Emekli öğretmen Osmanlıdan kalma değirmende un öğütüyor Gelecek kuşaklara aktarılması gereken muhteşem bir tarihi doku
8Emekli öğretmen Osmanlıdan kalma değirmende un öğütüyor Gelecek kuşaklara aktarılması gereken muhteşem bir tarihi doku
9Emekli öğretmen Osmanlıdan kalma değirmende un öğütüyor Gelecek kuşaklara aktarılması gereken muhteşem bir tarihi doku
10Emekli öğretmen Osmanlıdan kalma değirmende un öğütüyor Gelecek kuşaklara aktarılması gereken muhteşem bir tarihi doku