Emekli öğretmen Osmanlı'dan kalma değirmende un öğütüyor! Gelecek kuşaklara aktarılması gereken muhteşem bir tarihi doku
Van'da, yaklaşık 3 bin yıl önce Urartular zamanında yapılan su kanalı üzerine Osmanlı döneminde halkın geçim kaynağı olarak inşa edilen yan yana 40 değirmenden biri çalışır halde. Dededen kalma değirmeni işleten emekli öğretmen Seyfettin Üçer (67), bu tarihin, gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.
Gülay KUYUCU-Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)
• 19 Eylül 2024 - 15:50 • Son Güncelleme:
Gülay KUYUCU-Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)
• 19 Eylül 2024 - 15:50 • Son Güncelleme: