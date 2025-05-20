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Emekli albay Burhaniye’yi üretim üssü yaptı! 'Köylüye çok güzel para kazandıracak'

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, emekli albay Selahattin Güvenç, 13 yıl önce sadece denemek için başladı. Denemeleri başarılı sonuç verince işi büyüttü. Burhaniye'yi üretim üssü haline getirdi. Üç tane ile başladı. Sadece bu yıl 620 bin adet üretti. 75 yaşında hem kendi hayatını değiştirdi hem de beraberinde Yenice köylüsüne yeni bir gelir kapısı açtı. Selahattin Güvenç, "Ülke genelinde oldukça iyi bir başarıyı elde ettik. Üretim devam ediyor. Yenice çiftçisi çok güzel para kazanacak. Çiftçilerin ekonomik düzeyi çok farlı yerlere gelecek" diye konuştu.

İHA
• 20 Mayıs 2025 - 15:00 • Son Güncelleme:
İHA
• 20 Mayıs 2025 - 15:00 • Son Güncelleme:
1Emekli albay Burhaniye’yi üretim üssü yaptı Köylüye çok güzel para kazandıracak

Burhaniye’de 75 yaşındaki emekli albay Selahattin Güvenç, 13 yıl önce başladığı Paraguay menşeli stevia (Şeker otu) üretimine devam ederken, bu yıl da tütün fidesi üretimine başladı. Selahattin Güvenç, Burhaniye’yi fide üretim merkezi haline getirdi.

2Emekli albay Burhaniye’yi üretim üssü yaptı Köylüye çok güzel para kazandıracak

Güvenç, Çoruk köyü yolunda kurduğu 3 serada fide üretimine devam ediyor. Her yıl yüzbinlerce stevia fidesi üreten Güvenç, bu yıl da 620 bin adet tütün fidesi üretti.

3Emekli albay Burhaniye’yi üretim üssü yaptı Köylüye çok güzel para kazandıracak

Selahattin Güvenç, stevia fidelerinin Marmara adasında çiftçilere dağıtılacağını kaydederken, tütün fidelerinin de Çanakkale’nin Yenice ilçesindeki köylerde toprakla buluşturulacağını söyledi.

4Emekli albay Burhaniye’yi üretim üssü yaptı Köylüye çok güzel para kazandıracak

Örnek fide üreticisi olan emekli albay Selahattin Güvenç, " Bu sene ilk defa Çanakkale’nin Yenice ilçesine tütün fidesi üretimine başladık. Ayrıca, 13 yıldır yapmış olduğumuz şeker otu fidesini de üretiyoruz. Bu yıl da Marmara adası Belediye Başkanlığının öncülüğünde Tarım ve Orman İlçe

5Emekli albay Burhaniye’yi üretim üssü yaptı Köylüye çok güzel para kazandıracak

Müdürlüğünün yönetiminde orada da 10 çiftçiye stevia tarımı yaptırılacaktır. Fideleri hazır. Stevia da 13 yıllık çalışmamızın sonucunda ülke genelinde oldukça iyi bir başarıyı elde ettik. Üretim devam ediyor.

6Emekli albay Burhaniye’yi üretim üssü yaptı Köylüye çok güzel para kazandıracak

Ancak, yeni bir ürün olan tütüne de yeni bir cins Yenice köylüsüne tütün çiftçisine çok güzel para kazandıracağını düşünüyoruz. .Çiftçilerin ekonomik düzeyi çok farlı yerlere gelecek" diye konuştu.