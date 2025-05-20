Emekli albay Burhaniye’yi üretim üssü yaptı! 'Köylüye çok güzel para kazandıracak'

Örnek fide üreticisi olan emekli albay Selahattin Güvenç, " Bu sene ilk defa Çanakkale’nin Yenice ilçesine tütün fidesi üretimine başladık. Ayrıca, 13 yıldır yapmış olduğumuz şeker otu fidesini de üretiyoruz. Bu yıl da Marmara adası Belediye Başkanlığının öncülüğünde Tarım ve Orman İlçe