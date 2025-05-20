Emekli albay Burhaniye’yi üretim üssü yaptı! 'Köylüye çok güzel para kazandıracak'
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, emekli albay Selahattin Güvenç, 13 yıl önce sadece denemek için başladı. Denemeleri başarılı sonuç verince işi büyüttü. Burhaniye'yi üretim üssü haline getirdi. Üç tane ile başladı. Sadece bu yıl 620 bin adet üretti. 75 yaşında hem kendi hayatını değiştirdi hem de beraberinde Yenice köylüsüne yeni bir gelir kapısı açtı. Selahattin Güvenç, "Ülke genelinde oldukça iyi bir başarıyı elde ettik. Üretim devam ediyor. Yenice çiftçisi çok güzel para kazanacak. Çiftçilerin ekonomik düzeyi çok farlı yerlere gelecek" diye konuştu.
İHA
• 20 Mayıs 2025 - 15:00 • Son Güncelleme:
İHA
• 20 Mayıs 2025 - 15:00 • Son Güncelleme: