Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinElveda Rumeli'nin kızçeleri büyüdü! Son halleri...
HaberlerMagazin Haberleri Elveda Rumeli'nin kızçeleri büyüdü! Son halleri...
• 28 Şubat 2022 - 17:29 • Son Güncelleme:

Elveda Rumeli'nin kızçeleri büyüdü! Son halleri...

Elveda Rumeli dizisinin kızçeleri son halleriyle herkesi şaşırttı. Makendonya'da yaşayan kalabalık bir ailenin başından geçen olaylar konu alınırken yapımda evin küçük kızları Pembe ve Emine büyüdü. Babalarının deyimiyle "Kızçeler" güzellikleriyle şimdi adeta baş döndürüyor.

• 28 Şubat 2022 - 17:29 • Son Güncelleme:
1Elveda Rumelinin kızçeleri büyüdü Son halleri...
ABONE OL

Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yerini alan Elveda Rumeli'nin kızçelerini tanıyamayacaksınız. Sütçü Ramiz ve ailesinin dramatik hayat hikayesini konu alan yapım bilindiği üzere yayın dönemine damga vurmuştu. Yer yer komik sahneleriyle kahkahalara boğan dizide Sütçi Ramiz'in kızçeleri büyüdü. Kızlar güzellikleriyle görenleri şaşkına çevirdiler.

2Elveda Rumelinin kızçeleri büyüdü Son halleri...

Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Elveda Rumeli dizisi başrollerinde oldukça usta isimleri bir araya toplamıştı.

3Elveda Rumelinin kızçeleri büyüdü Son halleri...

Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasında yerini alan yapımda Sütçü Ramiz, Fatma, Vahide, Hatice, Zarife, Pembe ve Emine'den oluşan ailenin yaşadığı dramatik olaylar izleyenlerin kalbinde yer edinmişti.

4Elveda Rumelinin kızçeleri büyüdü Son halleri...

Türk dizi tarihinin efsane dizisinde Sütçü Ramiz'in deyimiyle "Kızçeler" büyüdü. Görenleri şaşkına çeviren dizideki isimleriyle Pembe ve Emine yeni görüntüleriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

5Elveda Rumelinin kızçeleri büyüdü Son halleri...

Elveda Rumeli dizisinden sonra herhangi bir projede görmediğimiz "Kızçeler" güzellikleriyle herkesi mest etti.

6Elveda Rumelinin kızçeleri büyüdü Son halleri...

Sosyal medya hesaplarını da "herkese açık" olarak kullanmayan ve göz önünde olmayan Elveda Rumeli'nin Pembe ve Emine'si artık birer genç kız...

7Elveda Rumelinin kızçeleri büyüdü Son halleri...
8Elveda Rumelinin kızçeleri büyüdü Son halleri...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Elveda Rumeli'nin kızçeleri büyüdü! Son halleri...

Elveda Rumeli'nin kızçeleri büyüdü! Son halleri...

Ezgi Fındık dalga konusu oldu! "Photoshop'la kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir"

Ezgi Fındık dalga konusu oldu! "Photoshop'la kaybolan belini ancak Müge Anlı bulabilir"

Merve Boluğur paylaştı! 'Dekoltesi sınırda'

Merve Boluğur paylaştı! 'Dekoltesi sınırda'

Arda Kural ve Yıldız Asyalı bir araya geldi! Şaşırtan aldatma itirafı...

Arda Kural ve Yıldız Asyalı bir araya geldi! Şaşırtan aldatma itirafı...