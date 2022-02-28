• 28 Şubat 2022 - 17:29 • Son Güncelleme:
Elveda Rumeli'nin kızçeleri büyüdü! Son halleri...
Elveda Rumeli dizisinin kızçeleri son halleriyle herkesi şaşırttı. Makendonya'da yaşayan kalabalık bir ailenin başından geçen olaylar konu alınırken yapımda evin küçük kızları Pembe ve Emine büyüdü. Babalarının deyimiyle "Kızçeler" güzellikleriyle şimdi adeta baş döndürüyor.
• 28 Şubat 2022 - 17:29 • Son Güncelleme:
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Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında yerini alan Elveda Rumeli'nin kızçelerini tanıyamayacaksınız. Sütçü Ramiz ve ailesinin dramatik hayat hikayesini konu alan yapım bilindiği üzere yayın dönemine damga vurmuştu. Yer yer komik sahneleriyle kahkahalara boğan dizide Sütçi Ramiz'in kızçeleri büyüdü. Kızlar güzellikleriyle görenleri şaşkına çevirdiler.
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Türk dizi tarihinin efsane dizisinde Sütçü Ramiz'in deyimiyle "Kızçeler" büyüdü. Görenleri şaşkına çeviren dizideki isimleriyle Pembe ve Emine yeni görüntüleriyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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