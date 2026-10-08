Elmacık Dağı'nda yeni tür keşfedildi, yeni ismiyle literatüre girdi

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Hangi bitkinin insanoğlunun yararına ne zaman ve ne şekilde kullanılacağının bilinemeyeceğinden bahseden Sağıroğlu, "O açıdan bu tarz yeni türlerin tespit edilip ortaya konulması son derece önemli. Gelecek nesillerimizi de bir bakıma garanti altına almış oluyoruz. Bu tarz canlı türlerinin ve bitkilerin, ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu da bizim gen kaynaklarımız açısından ülkenin ne kadar zengin yapıya sahip olduğunun göstergesidir." diye konuştu.