Ellerinde şekilleniyor, nesilden nesile aktarılıyor! Kütahya’da görenler hayran kalıyor

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Kütahya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı İrfan Uğurlu, yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğü el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarına devam ediyor. Uğurlu, özellikle çocukların sağlıklı ve doğal malzemelerden üretilen oyuncaklarla buluşturulmasını amaçladığını belirterek, geleneksel el sanatlarının çocuklara tanıtılması ve sevdirilmesi gerektiğini söyledi.Yaklaşık çeyrek asırdır el sanatlarıyla uğraştığını belirten Uğurlu, mesleğin gelecek nesillere aktarılması için bugüne kadar çok sayıda çırak yetiştirdiğini ifade etti. Yetiştirdiği bazı çırakların kendi atölyelerini açarak mesleklerini sürdürdüğünü anlatan Uğurlu, bunun kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.Sanatçı İrfan Uğurlu, el emeğiyle hazırladığı ahşap oyuncakların ortaya çıkışındaki temel düşüncesinin çocuklara daha sağlıklı oyuncaklar sunmak olduğunu belirterek, "Özellikle çocukların bu konuda daha sağlıklı bir oyuncağa sahip olması ilk düşüncemdi. Bununla başladım. Şu anda bunu çocuklara ulaştırmaya çalışıyorum ve bunu da gerçekleştirdiğimi sanıyorum. Çok ilgi görüyor. Çocuklar çok beğeniyorlar. Amacı da zaten bu" dedi.