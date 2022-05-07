Elçin Sangu'nun bir erkekte tahammül edemediği şeyler! Dikkat çeken takıntısı...
Ünlü isimlerin bilinmeyen yönleri sizi çok şaşırtacak! Engin Akyürek, Elçin Sangu, Sinan Güleryüz ve Özge Özkaplan'ın hiç bilmediğiniz özelliklerine şahit olacaksınız. İşte o isimler ve sırları...
ELÇİN SANGU
Güzel oyuncu Elçin Sangu’nun oyunculuğu kadar sesi de güzelmiş. Mersin Üniversitesi Opera Bölümü’nden mezun olan Sangu’nun oyuncu olma isteği zamanla daha ağır basmış.
Annesi opera bölümü okumasını istemeyince gizlice sınavlara girmiş. Kazanınca da en büyük destekçilerinden biri yine annesi olmuş.
ÖZGE ÖZKAPLAN
Oyuncu Özge Özkaplan’ın çocukluk hayali İngilizce öğretmeni olmakmış. Bu isteği ilkokul öğretmenine olan hayranlığından geliyormuş.
Bilkent işletme mezunu olan Özkaplan, mezun olana kadar annesi gibi finansçı olacağını zannetmiş. Oyunculuk tutkusu ağır bastığı için sanata yönelen oyuncunun en büyük pişmanlığı tiyatro bölümü okumamakmış.
SİNAN GÜLERYÜZ
Şarkıcı Sinan Güleryüz, tam bir spor adamıymış. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Güleryüz, uzun yıllar kişisel antrenörlük yapmış.
Birçok iş insanı ve sanatçıya eğitim veren şarkıcı, boks ve voleybol ile ilgilenmiş.5 yıl boyunca özel güvenlik ve koruma yetiştirmiş.
ENGİN AKYÜREK
Ekranların başarılı ismi Engin Akyürek’in yetenek yarışmasına katılarak oyunculuğa adım attığını biliyor muydunuz? Ünlü oyuncu, adını ilk kez 2004 yılında “Türkiye’nin Yıldızları” adlı yarışmada birinci olarak duyurmuş. Aynı yarışmada Beren Saat ise ikinci olmuş. Kendisinde sevmediği özelliği kararsız olmasıymış. Bu kararsızlık birçok konuda kendisini zorluyormuş.
Yıllardır magazinden uzak Anadolu Yakası’ndaki Kalamış’ta gizemli bir hayat süren Akyürek’in en sevdiği ilçe Kadıköy’müş.
Sohbet ortamlarında telefonla ilgilenilmesini asla sevmezmiş. Hatta telefonunu ters çevirip bakmazmış. Evde bazen telefonunu 3 saat kapatır ve telefon detoksu yaparmış.Karikatüre merakı varmış ve karakterleri çizebiliyormuş.
Üniversite yıllarında yazmaya başladığı öyküleri, zamanla biriktirerek “Sessizlik” isimli kitapta toplamış.
Alışveriş yapmayı pek sevmiyormuş. İmaj kaygısı pek olmayan oyuncu, kendisine yakıştırdığını direkt alıp giyermiş.
İş dışında beyaz pantolon asla giymezmiş.
Yüzmek ve tüplü dalış zevkleri arasındaymış.
“Kara Para Aşk” dizisiyle 2015’te düzenlenen Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nde ‘en iyi aktör’ seçilmiş. Yine aynı yıl Emmy Ödülleri için ‘en iyi erkek oyuncu’ kategorisinde aday gösterilmiş.