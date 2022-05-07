Elçin Sangu'nun bir erkekte tahammül edemediği şeyler! Dikkat çeken takıntısı...

En büyük uğuru ilk maaşıyla aldığı yüzükmüş. Kendisine uğurlu geldiğine inandığı yüzünü ne yazık ki geçen ay kaybetmiş.



Olumsuz şeyleri kafasına takmak ve sürekli sorgulamak gibi bir huyu varmış. Kendisine “Bu dediğime bozuldu mu acaba? Böyle yaparak yanlış mı yaptım?” gibi sorular sorarmış.