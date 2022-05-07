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MagazinElçin Sangu'nun bir erkekte tahammül edemediği şeyler! Dikkat çeken takıntısı...
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• 07 Mayıs 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:

Elçin Sangu'nun bir erkekte tahammül edemediği şeyler! Dikkat çeken takıntısı...

Ünlü isimlerin bilinmeyen yönleri sizi çok şaşırtacak! Engin Akyürek, Elçin Sangu, Sinan Güleryüz ve Özge Özkaplan'ın hiç bilmediğiniz özelliklerine şahit olacaksınız. İşte o isimler ve sırları...

• 07 Mayıs 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
1ELÇİN SANGU
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ELÇİN SANGU

Güzel oyuncu Elçin Sangu’nun oyunculuğu kadar sesi de güzelmiş. Mersin Üniversitesi Opera Bölümü’nden mezun olan Sangu’nun oyuncu olma isteği zamanla daha ağır basmış.

Annesi opera bölümü okumasını istemeyince gizlice sınavlara girmiş. Kazanınca da en büyük destekçilerinden biri yine annesi olmuş.

2Elçin Sangunun bir erkekte tahammül edemediği şeyler Dikkat çeken takıntısı...

Şarkıcılık yapmayı düşünmese de ileride bir şarkıda vokal yapmak istiyormuş.

Çocukken kendi tabiriyle çirkin ve arkadaşlarını sürekli rahatsız eden bir çocukmuş. Öyle ki arkadaşlarını korku dolu hikayeler anlatarak ağlatırmış.

3Elçin Sangunun bir erkekte tahammül edemediği şeyler Dikkat çeken takıntısı...

Bir erkekte bıyıktan asla hoşlanmazmış. Ayrıca düşük bel pantolon giyen erkeklere de karşıymış.

Tıbba karşı ilgisi olan oyuncunun, prospektüs okumak gibi bir takıntısı varmış. Kullandığı ilaçların içeriğini bilmesi gerekiyormuş.

4Elçin Sangunun bir erkekte tahammül edemediği şeyler Dikkat çeken takıntısı...

Güzel oyuncunun en büyük hayali, senaryosunu yazdığı bir Sinema filmini yönetmekmiş.

Annesi çalıştığı için ilkokuldan itibaren Yemek yapmayı öğrenmiş.

Sağlıklı yaşama önem veren Sangu, haftanın üç gününü pilatese ayırıyormuş.

5ÖZGE ÖZKAPLAN

ÖZGE ÖZKAPLAN

Oyuncu Özge Özkaplan’ın çocukluk hayali İngilizce öğretmeni olmakmış. Bu isteği ilkokul öğretmenine olan hayranlığından geliyormuş.

Bilkent işletme mezunu olan Özkaplan, mezun olana kadar annesi gibi finansçı olacağını zannetmiş. Oyunculuk tutkusu ağır bastığı için sanata yönelen oyuncunun en büyük pişmanlığı tiyatro bölümü okumamakmış.

6Elçin Sangunun bir erkekte tahammül edemediği şeyler Dikkat çeken takıntısı...

En büyük uğuru ilk maaşıyla aldığı yüzükmüş. Kendisine uğurlu geldiğine inandığı yüzünü ne yazık ki geçen ay kaybetmiş.

Olumsuz şeyleri kafasına takmak ve sürekli sorgulamak gibi bir huyu varmış. Kendisine “Bu dediğime bozuldu mu acaba? Böyle yaparak yanlış mı yaptım?” gibi sorular sorarmış.

7Elçin Sangunun bir erkekte tahammül edemediği şeyler Dikkat çeken takıntısı...

Fiziksel olarak beğenmediği bir tarafı olmasa da boyunun 10 cm kadar uzun olmasını dilermiş.

Davul ve piyano çalmak en büyük hobileri arasındaymış.Kart oyunları oynamaktan çok keyif alıyormuş. Bu aralar hayvan belgeselleri izlemeye kafayı takmış.

8SİNAN GÜLERYÜZ

SİNAN GÜLERYÜZ

Şarkıcı Sinan Güleryüz, tam bir spor adamıymış. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Güleryüz, uzun yıllar kişisel antrenörlük yapmış.

Birçok iş insanı ve sanatçıya eğitim veren şarkıcı, boks ve voleybol ile ilgilenmiş.5 yıl boyunca özel güvenlik ve koruma yetiştirmiş.

9Elçin Sangunun bir erkekte tahammül edemediği şeyler Dikkat çeken takıntısı...

Bir dönem 10 kişiden oluşan özel bir ekiple VİP sanatçı korumalığı yapmış. İbrahim Tatlıses, Sertab Erener, Volkan Konak, Şebnem Ferah çalıştığı isimlerden bazıları...

10Elçin Sangunun bir erkekte tahammül edemediği şeyler Dikkat çeken takıntısı...

Dağcılık ve doğa sporlarıyla da yakından ilgilenip eğitimler vermiş.

Motor sporlarına olan ilgisi onu yarışlara itmiş ve ‘Ünlüler Yarışıyor’ programında birincilik bile elde etmiş.Mutfak işlerini seven Güleryüz, “Şarkıcı olmasaydım aşçı olurdum” diyormuş.

11ENGİN AKYÜREK

ENGİN AKYÜREK

Ekranların başarılı ismi Engin Akyürek’in yetenek yarışmasına katılarak oyunculuğa adım attığını biliyor muydunuz? Ünlü oyuncu, adını ilk kez 2004 yılında “Türkiye’nin Yıldızları” adlı yarışmada birinci olarak duyurmuş. Aynı yarışmada Beren Saat ise ikinci olmuş. Kendisinde sevmediği özelliği kararsız olmasıymış. Bu kararsızlık birçok konuda kendisini zorluyormuş.

12Elçin Sangunun bir erkekte tahammül edemediği şeyler Dikkat çeken takıntısı...

Yıllardır magazinden uzak Anadolu Yakası’ndaki Kalamış’ta gizemli bir hayat süren Akyürek’in en sevdiği ilçe Kadıköy’müş.

Sohbet ortamlarında telefonla ilgilenilmesini asla sevmezmiş. Hatta telefonunu ters çevirip bakmazmış. Evde bazen telefonunu 3 saat kapatır ve telefon detoksu yaparmış.Karikatüre merakı varmış ve karakterleri çizebiliyormuş.

13Elçin Sangunun bir erkekte tahammül edemediği şeyler Dikkat çeken takıntısı...

Üniversite yıllarında yazmaya başladığı öyküleri, zamanla biriktirerek “Sessizlik” isimli kitapta toplamış.

Alışveriş yapmayı pek sevmiyormuş. İmaj kaygısı pek olmayan oyuncu, kendisine yakıştırdığını direkt alıp giyermiş.

İş dışında beyaz pantolon asla giymezmiş.

Yüzmek ve tüplü dalış zevkleri arasındaymış.

“Kara Para Aşk” dizisiyle 2015’te düzenlenen Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nde ‘en iyi aktör’ seçilmiş. Yine aynı yıl Emmy Ödülleri için ‘en iyi erkek oyuncu’ kategorisinde aday gösterilmiş.

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