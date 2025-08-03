Elazığ'ın ilçesi doldu taştı! Hafta sonu komşu iller bölgeye akın etti

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Bahçeci, "Hazar Gölü'nde Türkiye'nin dört bir yanından misafir ağırlıyoruz. Sıcakların artmasıyla yoğun bir ilgi var. Gölümüz sodalı olduğu için hızlı bronzlaşmak isteyenlerin de tercihi oluyor. Bu yıl beklentimizin üstünde ziyaretçi var. Gelen misafirlerimizin buradan çok mutlu ayrıldıklarına şahitlik ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından misafirlerimiz var. Havaların ısınmasıyla tesislerimizde yer kalmıyor." dedi.