Elazığ'da erken yağışlar bastırdı, bağlar açık hava müzesine dönüştü! 80 bin tonluk rekolte için bağlar maviye boyandı!

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Daha önceki yıllara nazaran, daha önce de biz bu işlemi hasat süremizi uzatmak ve ürünlerimizi korumak için yapıyorduk ama şu anda çektiğimiz brandalar adeta bir açık hava müzesine dönüştü. İlk defa bu kadar branda çekiyoruz diyebilirim.