Elazığ'da bir ilk! Kentin tarihi gelecek nesillere aktarılacak

Vali Numan Hatipoğlu, müzenin açılışında yaptığı konuşmada, şehirlerin en önemli yapı taşları ve medeniyetin en önemli taşıyıcı unsurları olduğunu belirterek, Elazığ'da da bu anlamda önemli bir potansiyel bulunduğunu vurguladı.