Elazığ'da bir ilk! Kentin tarihi gelecek nesillere aktarılacak
Elazığ Kent Müzesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi kent belleği, Atatürk ve Elazığ temaları, Elazığ'a ait dokuma kültürü, kentin yöresel yemekleri, musikisi, giyimi, kunduracılık, ahşap, taş işlemeciliği, şifa ve eczacılık, kalaycılık, bakırcılık, madencilik, endemik bitkiler ve kök boyama, tarım kültürü, bakkal kültürüne ilişkin minyatürler ve çeşitli modellemeler sergileniyor.
AA
• 30 Ekim 2024 - 09:41 • Son Güncelleme:
AA
• 30 Ekim 2024 - 09:41 • Son Güncelleme: