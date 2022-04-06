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DünyaEl Kaide lideri için öldü deniyordu ortaya çıktı! Başına 25 milyon dolar ödül konmuştu...
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El Kaide lideri için öldü deniyordu ortaya çıktı! Başına 25 milyon dolar ödül konmuştu...

Terör örgütü El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in ikinci komutanı ve örgütün lideri Ayman el-Zawahiri 'öldü iddialarının' arkasından yayınladığı bir videoda ortaya çıktı.

• 06 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:
• 06 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:
1El Kaide lideri için öldü deniyordu ortaya çıktı Başına 25 milyon dolar ödül konmuştu...

El-Zevahiri, El Kaide'nin resmi medya kanadı As-Sahab Media tarafından yayınlanan dokuz dakikalık videoda Hindistan'da bir okulun öğrencilere getirdiği başörtüsü yasağını kınadı ve Karnataka eyaletinde okulda başörtüsü takan Müslüman öğrenci Muskan Khan'ı övdü.

2El Kaide lideri için öldü deniyordu ortaya çıktı Başına 25 milyon dolar ödül konmuştu...

Terörle mücadele uzmanları tarafından sağlanan çevirilere göre, el-Zevahiri, Hindistan'ın pagan Hindu demokrasisinin Müslümanları baskı altına almaya çalıştığını iddia etti ve Fransa, Hollanda ve İsviçre'nin yanı sıra Mısır ve Fas'ı da başörtüsü karşıtı politikaları nedeniyle 'İslam düşmanları' olarak kınadı.

3DİRENİŞİN SİMGESİ HALİNE GELMİŞTİ

DİRENİŞİN SİMGESİ HALİNE GELMİŞTİ

Geçtiğimiz Şubat ayında Hindistan'ın Karnataka eyaletinde okullarda başörtü yasağı getirilmesi, 6 öğrencinin başörtüsü nedeniyle sınıfa alınmaması, eyalette gerginliğe ve yer yer çatışmalara neden olmuştu. Mağdur öğrenciler konuyu yüksek mahkemeye taşırken kadınların başörtüsü takma haklarını korumak için kentte düzenlenen gösterilerde Üniversite öğrencisi Bibi Muskan Khan direnişin sembolü haline gelmişti.

4El Kaide lideri için öldü deniyordu ortaya çıktı Başına 25 milyon dolar ödül konmuştu...

Bibi Muskan Khan'ın üniversite bölgesinde bir grup öğrenci tarafından sözlü tacize uğradığı görüntüleri sosyal medyaya düşmüş ve kısa sürede viral olmuştu. Siyasiler ve gazeteciler de dahil birçok kişi Khan'a destek mesajlarını göndermişti.

5ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

El-Zevahiri'nin yaşadığı solunum yolu sıkıntıları nedeniyle 2020 yılında Afganistan'da öldüğü iddia edilmişti ancak bu iddialar hiçbir zaman doğrulanamamıştı.

6El Kaide lideri için öldü deniyordu ortaya çıktı Başına 25 milyon dolar ödül konmuştu...

Mısırlı bir ilahiyatçı, genel cerrahi uzmanı olan Ayman el-Zawahiri, 2011 yılında Usame Bin Ladin'in ölümünün ardından terör örgütünün başına geçmişti.

7ABD 25 MİLYON ÖDÜL AÇIKLAMIŞTI

ABD 25 MİLYON ÖDÜL AÇIKLAMIŞTI

Mısır'da yargılanan ve ölüm cezası alan el-Zawahiri 1998'de ABD'nin en çok arananlar listesine girdi. ABD'nin başına 25 milyon Dolar ödül koyduğu el-Zawahiri 2006'da Pakistan'daki bombalamalardan sonra ölü olarak kabul edilmiş ancak ABD'yi ve eylemlerini kınayan bir video ile yeniden ortaya çıkmıştı.

8El Kaide lideri için öldü deniyordu ortaya çıktı Başına 25 milyon dolar ödül konmuştu...

Ladin'in ölmesi sonrası zayıflayan terör örgütü El Kaide son yıllarda DAEŞ ile karşı karşıya kalmıştı. DAEŞ 2014'te Irak ve Suriye'nin geniş bölgelerini ele geçirip birçok ülkeye yandaşlarını yayarak adını duyurmuştu.

9El Kaide lideri için öldü deniyordu ortaya çıktı Başına 25 milyon dolar ödül konmuştu...

DAEŞ'in karanlık lideri Ebubekir el-Bağdadi, 2019 yılında Suriye'nin kuzeybatısındaki bir baskında ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.

10El Kaide lideri için öldü deniyordu ortaya çıktı Başına 25 milyon dolar ödül konmuştu...
11El Kaide lideri için öldü deniyordu ortaya çıktı Başına 25 milyon dolar ödül konmuştu...

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