El Kaide lideri için öldü deniyordu ortaya çıktı! Başına 25 milyon dolar ödül konmuştu...

ABD 25 MİLYON ÖDÜL AÇIKLAMIŞTI

Mısır'da yargılanan ve ölüm cezası alan el-Zawahiri 1998'de ABD'nin en çok arananlar listesine girdi. ABD'nin başına 25 milyon Dolar ödül koyduğu el-Zawahiri 2006'da Pakistan'daki bombalamalardan sonra ölü olarak kabul edilmiş ancak ABD'yi ve eylemlerini kınayan bir video ile yeniden ortaya çıkmıştı.