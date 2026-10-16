EKİM 2026 EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre ödeme günleri
Milyonlarca emeklinin beklediği ekim ayı maaş ödemeleri başlıyor. SGK'nin ödeme takvimine göre SSK emeklileri 17 Ekim Cumartesi gününden itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25 Ekim'de başlayacak. Maaşlar, emeklilerin tahsis numaralarının son rakamına göre farklı günlerde hesaplara yatırılacak. Peki, Ekim 2026 emekli maaşları ne zaman yatacak, tahsis numarası sonu 9, 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2 ve 0 olanlar maaşlarını hangi gün alacak? İşte SGK'nin gün gün ödeme takvimi...
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EKİM 2026 EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Ekim ayının ortasına gelinmesiyle birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü maaş ödeme tarihlerine çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) belirlediği takvime göre 4A kapsamındaki emeklilerin ödemeleri 17 Ekim'de başlayacak ve 26 Ekim'de tamamlanacak.
4B kapsamındaki Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ekim tarihleri arasında maaşlarını alacak. Ödemelerin hangi gün yapılacağı, emeklinin tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.
Ekim ayında ilk ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi de merak konusu oldu. SGK'nin mevcut uygulamasına göre SSK emeklilerinin ödeme günü hafta sonuna rastladığında maaş tarihleri değişmiyor.
Ekim 2026 emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu. SGK'nin olağan ödeme düzenine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları şu tarihlerde yatırılacak:
Emekli grubu
Ekim 2026 ödeme tarihleri
SSK (4A)
17-26 Ekim 2026
Bağ-Kur (4B)
25-28 Ekim 2026
SSK emeklilerinin ilk ödemesi 17 Ekim Cumartesi günü, tahsis numarasının son rakamı 9 olan hak sahipleriyle başlayacak. Bağ-Kur emeklilerinde ise ilk ödeme günü 25 Ekim Pazar olacak.
Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki memur emeklilerinin aylıkları farklı bir ödeme düzenine tabi. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur için geçerli olan 17-28 Ekim takvimi bütün emeklileri kapsamıyor.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI EKİM 2026 ÖDEME TAKVİMİ
SSK (4A) kapsamında emekli aylığı alan vatandaşların ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında yapılıyor.
Maaşların hesaplara yatırılacağı gün, tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor.
2026 Ekim ayı SSK emekli maaşı ödeme tarihleri şöyle:
Tahsis numarasının son rakamı
Ödeme tarihi
9
17 Ekim Cumartesi
7
18 Ekim Pazar
5
19 Ekim Pazartesi
3
20 Ekim Salı
1
21 Ekim Çarşamba
8
22 Ekim Perşembe
6
23 Ekim Cuma
4
24 Ekim Cumartesi
2
25 Ekim Pazar
0
26 Ekim Pazartesi
Buna göre tahsis numarasının son rakamı 9 olan SSK emeklileri ilk gün, son rakamı 0 olanlar ise 26 Ekim'de maaşlarını alacak.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI EKİM 2026 NE ZAMAN YATACAK?
Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaşları ise her ay dört günlük ödeme takvimine göre yatırılıyor.
Ekim ayında ödemeler 25 Ekim Pazar günü başlayacak ve 28 Ekim Çarşamba günü tamamlanacak.
2026 Ekim ayı Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri şöyle:
Tahsis numarasının son rakamı
Ödeme tarihi
9, 7, 5
25 Ekim Pazar
3, 1
26 Ekim Pazartesi
8, 6, 4
27 Ekim Salı
2, 0
28 Ekim Çarşamba
Bağ-Kur emeklileri de ödeme günlerini tahsis numaralarının son rakamına bakarak öğrenebiliyor.
EMEKLİ MAAŞLARI HAFTA SONU YATACAK MI?
Ekim ayı ödeme takviminde bazı tarihler cumartesi ve pazar günlerine denk geliyor.
Örneğin 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar, 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günleri SSK emeklilerinin ödeme takviminde yer alıyor.
SGK'nin açıklamasına göre 4A kapsamındaki emeklilerin aylıkları, ödeme günleri cumartesi, pazar veya resmî tatile rastladığında normal ödeme tarihinde yatırılıyor.
Dolayısıyla ödeme günü 17 Ekim olan bir SSK emeklisinin maaşı, yalnızca günün cumartesiye denk gelmesi nedeniyle otomatik olarak 19 Ekim Pazartesi'ye ertelenmiyor. Bankaların ATM ve dijital bankacılık kanalları üzerinden bakiye kontrolü yapılabiliyor.
EMEKLİ MAAŞI TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Emekli maaşının hangi gün yatacağını öğrenmek için tahsis numarasının son rakamını bilmek yeterli.
Tahsis numarası, SGK tarafından emekli aylığı bağlanan hak sahiplerine verilen numara. T.C. kimlik numarasıyla aynı değil. Emekliler tahsis numaralarını e-Devlet'teki SGK hizmetleri üzerinden öğrenebiliyor.
SSK emeklileri 4A Emekli Aylık Bilgisi, Bağ-Kur emeklileri ise 4B Emekli Aylık Bilgisi ekranından aylıklarına ilişkin kayıtları kontrol edebiliyor.
Tahsis numarasının son rakamı belirlendikten sonra yukarıdaki ödeme tablosundan ekim ayı maaş tarihi öğrenilebiliyor.
EMEKLİ MAAŞI E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?
Emekli maaşı ve ödeme bilgileri e-Devlet üzerinden de görüntülenebiliyor.
Bunun için www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapmak gerekiyor.
Arama bölümünden sigortalılık statüsüne uygun SGK hizmeti seçilerek aylık bilgileri ve ödeme kayıtları incelenebiliyor.
SSK emeklileri için 4A Emekli Ödeme Bilgileri, Bağ-Kur emeklileri için 4B Emekli Aylık Bilgisi ekranları kullanılabiliyor.
Maaşı henüz hesapta görünmeyen emekliler, önce tahsis numaralarına göre ödeme günlerini kontrol edebilir, ardından maaş aldıkları bankanın hesap hareketlerini inceleyebilir.
EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI EKİM AYINDA NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki memur emeklilerinin aylıkları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir takvimle ödeniyor.
Aylık alan memur emeklilerinde ödemeler genel olarak ayın ilk günlerinde gerçekleştiriliyor. Üç aylık ödeme sisteminde bulunan hak sahiplerinde ise ödeme dönemi farklılık gösterebiliyor.
Bu nedenle 4C kapsamındaki emeklilerin kendi ödeme tarihlerini SGK kayıtları ve e-Devlet'teki 4C Emekli Aylık Bilgisi hizmetinden kontrol etmeleri gerekiyor.
EKİM AYINDA EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?
Ekim 2026 maaşları için SGK'nin olağan ödeme takvimi esas alınıyor.
SSK emeklilerine 17-26 Ekim, Bağ-Kur emeklilerine ise 25-28 Ekim arasında ödeme yapılması öngörülüyor.
Ekim ayına özel bütün emeklileri kapsayan ayrı bir erken ödeme takvimi açıklanmadı.
Emekliler, tahsis numaralarının son rakamına karşılık gelen tarihte maaşlarını banka hesaplarından kontrol edebilecek.