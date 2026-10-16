EKİM 2026 EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre ödeme günleri

4





Tahsis numarasının son rakamı



Ödeme tarihi



9, 7, 5



25 Ekim Pazar



3, 1



26 Ekim Pazartesi



8, 6, 4



27 Ekim Salı



2, 0



28 Ekim Çarşamba



Bağ-Kur emeklileri de ödeme günlerini tahsis numaralarının son rakamına bakarak öğrenebiliyor.



EMEKLİ MAAŞLARI HAFTA SONU YATACAK MI?



Ekim ayı ödeme takviminde bazı tarihler cumartesi ve pazar günlerine denk geliyor.



Örneğin 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar, 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günleri SSK emeklilerinin ödeme takviminde yer alıyor.



SGK'nin açıklamasına göre 4A kapsamındaki emeklilerin aylıkları, ödeme günleri cumartesi, pazar veya resmî tatile rastladığında normal ödeme tarihinde yatırılıyor.



Dolayısıyla ödeme günü 17 Ekim olan bir SSK emeklisinin maaşı, yalnızca günün cumartesiye denk gelmesi nedeniyle otomatik olarak 19 Ekim Pazartesi'ye ertelenmiyor. Bankaların ATM ve dijital bankacılık kanalları üzerinden bakiye kontrolü yapılabiliyor.



EMEKLİ MAAŞI TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?



Emekli maaşının hangi gün yatacağını öğrenmek için tahsis numarasının son rakamını bilmek yeterli.



Tahsis numarası, SGK tarafından emekli aylığı bağlanan hak sahiplerine verilen numara. T.C. kimlik numarasıyla aynı değil. Emekliler tahsis numaralarını e-Devlet'teki SGK hizmetleri üzerinden öğrenebiliyor.



SSK emeklileri 4A Emekli Aylık Bilgisi, Bağ-Kur emeklileri ise 4B Emekli Aylık Bilgisi ekranından aylıklarına ilişkin kayıtları kontrol edebiliyor.



Tahsis numarasının son rakamı belirlendikten sonra yukarıdaki ödeme tablosundan ekim ayı maaş tarihi öğrenilebiliyor.



EMEKLİ MAAŞI E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?



Emekli maaşı ve ödeme bilgileri e-Devlet üzerinden de görüntülenebiliyor.



Bunun için www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapmak gerekiyor.



Arama bölümünden sigortalılık statüsüne uygun SGK hizmeti seçilerek aylık bilgileri ve ödeme kayıtları incelenebiliyor.



SSK emeklileri için 4A Emekli Ödeme Bilgileri, Bağ-Kur emeklileri için 4B Emekli Aylık Bilgisi ekranları kullanılabiliyor.



Maaşı henüz hesapta görünmeyen emekliler, önce tahsis numaralarına göre ödeme günlerini kontrol edebilir, ardından maaş aldıkları bankanın hesap hareketlerini inceleyebilir.



EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI EKİM AYINDA NE ZAMAN ÖDENİYOR?



Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki memur emeklilerinin aylıkları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir takvimle ödeniyor.



Aylık alan memur emeklilerinde ödemeler genel olarak ayın ilk günlerinde gerçekleştiriliyor. Üç aylık ödeme sisteminde bulunan hak sahiplerinde ise ödeme dönemi farklılık gösterebiliyor.



Bu nedenle 4C kapsamındaki emeklilerin kendi ödeme tarihlerini SGK kayıtları ve e-Devlet'teki 4C Emekli Aylık Bilgisi hizmetinden kontrol etmeleri gerekiyor.



EKİM AYINDA EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?



Ekim 2026 maaşları için SGK'nin olağan ödeme takvimi esas alınıyor.



SSK emeklilerine 17-26 Ekim, Bağ-Kur emeklilerine ise 25-28 Ekim arasında ödeme yapılması öngörülüyor.



Ekim ayına özel bütün emeklileri kapsayan ayrı bir erken ödeme takvimi açıklanmadı.



Emekliler, tahsis numaralarının son rakamına karşılık gelen tarihte maaşlarını banka hesaplarından kontrol edebilecek.