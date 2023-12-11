Ehliyeti olanlara kritik uyarı geldi! İptal edilecek, son çağrı yapıldı
Ehliyeti olan milyonlarca vatandaşa uyarı geldi. Yeni yıla sayılı günler kala yetkililerden son dakika uyarısı geldi. 1 Ocak 2016 düzenlemesiyle yeni tip sürücü belgeleri kullanıma alınmıştı. Alınan kararın ardından yeniden değiştirilme sürecine girildi. Değiştirme süreçleri hızla devam ederken yeni bir uyarı yapıldı. O tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenlere büyük ceza kesilecek. Kritik uyarı geldi, iptal edilecek.
• 11 Aralık 2023 - 12:41 • Son Güncelleme:
• 11 Aralık 2023 - 12:41 • Son Güncelleme: