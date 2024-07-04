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Gündem Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay! Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor
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Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay! Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

Ehliyet ve kimliklerle ilgili son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca sürücünün değiştirmesi gereken ehliyeti bulunuyor. Yılbaşı itibarıyla eski ehliyetler yürürlükten kalkacak. Herhangi bir polis kontrolünde eski ehliyeti bulunanlara ceza uygulanacak. Öte yandan İşte eski ve yeni kimlik ile ehliyetlerle ilgili flaş gelişme...

• 04 Temmuz 2024 - 10:10 • Son Güncelleme:
• 04 Temmuz 2024 - 10:10 • Son Güncelleme:
1 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için başvurularını e-Devlete taşıdığı engelli kimlik kartına Ağustos 2021’den bugüne kadar 234 bin 588 kişi başvurdu. Bakanlık tarafından, engelli veri tabanı oluşturulmasına ve engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak amacıyla 1998’den itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşlara engelli kimlik kartı veriliyor.

2 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

Bakanlık, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine müracaat edilerek alınan engelli kimlik kartı başvurularını 28 Ağustos 2021’den itibaren e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı. Bu kapsamda bugüne kadar 234 bin 588 kişi e-Devletten başvuru yapıp engelli kart sahibi olurken, 4 kişinin başvuru süreci ise devam ediyor.

3 Başvuru nasıl yapılıyor

Başvuru nasıl yapılıyor?

Vatandaşlar engelli kimlik kartına https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelliler-icin-kimlik-karti-basvurusu linkinden başvuruda bulunabiliyor. Kişilerin fotoğraf, vatandaşlık kimliği ve posta adresi bilgileri MERNİS paylaşım ağından; engelli sağlık kurulu raporu ise Sağlık Bilgi Sistemi (SBS) paylaşım ağından sağlanarak dijital ortamda başvuru sahiplerine engelli kimlik kartı düzenleniyor. Düzenlenen kimlik kartı, kişilerin, başvuru esnasında beyan ettikleri adreslerine ya da MERNİS’te kayıtlı olan adreslerine 15 iş günü içerisinde gönderiliyor.

4 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

Engelli bireyler, ikamet ettiği ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ile müracaat ederek de engelli kimlik kartına sahip olabiliyor. Bakanlık tarafından 1998 yılından bugüne 1 milyon 137 bin 309 vatandaşa engelli kimlik kartı verildi.

5 Kimlik kartının engelli vatandaşlara sağladığı imkanlar

Kimlik kartının engelli vatandaşlara sağladığı imkanlar

Engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, kullandığı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanabiliyor. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca Türk Hava Yollarının tüm iç hat uçuşlarında yüzde 20 ve Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirim sağlanıyor. Engelli Kimlik Kartı ve engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuyla birlikte belediyeye müracaat ederek, 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelli bireyler, emlak vergisinden muaf tutuluyor. Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının temininde Katma Değer Vergisi (KDV) alınmıyor.

6 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

Müze ve ören yerleri, milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına ücretsiz bir şekilde ziyaret edebiliyor. Ayrıca devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanabiliyor. GSM operatörlerince engelli kişilere özel tarifeler uygulanıyor.

7 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

TOKİ tarafından hazırlanan projelerde planlanan konut sayısının yüzde 5’i kadarı engelli vatandaşlar için ayrılıyor. Engelli vatandaşlar kimlik fotokopisi ve engelli sağlık kurulu raporu ile başvuru yapabiliyor, konutların hak sahipleri ise kura ile belirleniyor.

8 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

Kimlik ve ehliyetlerdeki değişiklikler devam ediyor. Randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede işlemler gerçekleşip yeni kimlik ve ehliyetler eve kadar kargoyla geliyor.

9 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmazken ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olacak. Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 6 ay kaldı.

10 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

6 ay içinde sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kısa sürede kargolanıyor.

11 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

Ehliyet değişimi yapılacağı için arada geçecek ehliyetsiz süre için de evrak veriliyor ve 1 ay süreyle ehliyet yerine geçiyor.

12 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

Yeni ehliyet teslim edildikten sonra geçici evrak imha edilebilir.

13 YENİLENEN EHLİYETLERİN DE SÜRESİ VAR

YENİLENEN EHLİYETLERİN DE SÜRESİ VAR

Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.

14 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

C1 sınıfı 7500 Kg'a kadar kamyon ve çekici, C1E sınıfı 12000 Kg' kadar kamyon ve çekici, C sınıfı Kamyon ve Çekici, CE sınıfı Römorklu Kamyon ve Çekici, D1 sınıfı Minibüs, D1E sınıfı Römorklu Minibüs

15 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

D sınıfı Minübüs ve Otobüs, DE sınıfı Römorklu Minibüs ve Otobüs 5 yıl süreyle, M sınıfı Motorlu Bisiklet, A1 sınıfı 11 KW'yı geçmeyen motosiklet,

16 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

A2 sınıfı 35 KW'yı geçmeyen motosiklet, A sınıfı 35 KW'yı geçen motosiklet, B1 sınıfı 4 tekerlekli motosiklet, B sınıfı Otomobil - Kamyonet,

17 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

BE sınıfı Römorklu Otomobil - Kamyonet, F sınıfı Traktör, G sınıfı İş Makinası 10 yıl süreyle yeni ehliyetle kullanılıyor.

18 NE KADAR CEZA UYGULANIYOR

NE KADAR CEZA UYGULANIYOR?

Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL, ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12.978 TL, ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6.440 TL,

19 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2.610 TL, yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2.610 TL cezaya tabi tutulacak.

20 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR

EHLİYET HARÇLARI NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​ “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL, “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL,

21 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​ “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL, “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL,

22 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230,00 TL, “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990,00 TL,

23 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.308,40 TL, “B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 3.945,40 TL,

24 Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekiyor.

25 SAĞLIK RAPORU 2 YIL GEÇERLİ

SAĞLIK RAPORU 2 YIL GEÇERLİ

Son 2 yıl içinde ehliyete dair tespitlerin yer olduğu sağlık raporunuz varsa bunu yeni alacağınız ehliyet için de kullanabilirsiniz. Sağlık raporuna e-Devlet üzerinden e-Nabız uygulamasından erişebiliyorsunuz. Sağlık raporu daha önce almadıysanız zamandan tasarruf etmek için e-Devlet'ten "Kişisel Sağlık Bilgi Formu"nu doldurabilirsiniz.