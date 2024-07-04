Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay! Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor
Ehliyet ve kimliklerle ilgili son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca sürücünün değiştirmesi gereken ehliyeti bulunuyor. Yılbaşı itibarıyla eski ehliyetler yürürlükten kalkacak. Herhangi bir polis kontrolünde eski ehliyeti bulunanlara ceza uygulanacak. Öte yandan İşte eski ve yeni kimlik ile ehliyetlerle ilgili flaş gelişme...
• 04 Temmuz 2024 - 10:10 • Son Güncelleme:
• 04 Temmuz 2024 - 10:10 • Son Güncelleme: