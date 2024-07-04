Ehliyet ve kimliklerle ilgili yeni detay! Eskiler iptal ediliyor, yeniler eve kadar geliyor

Kimlik kartının engelli vatandaşlara sağladığı imkanlar

Engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, kullandığı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanabiliyor. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca Türk Hava Yollarının tüm iç hat uçuşlarında yüzde 20 ve Türkiye çıkışlı dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirim sağlanıyor. Engelli Kimlik Kartı ve engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuyla birlikte belediyeye müracaat ederek, 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelli bireyler, emlak vergisinden muaf tutuluyor. Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının temininde Katma Değer Vergisi (KDV) alınmıyor.