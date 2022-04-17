• 17 Nisan 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
Ege Kökenli'den dekolteli poz! "İnsan değilsin"
Kalp Atışı, Yasak Elma, Kefaret gibi popüler dizilerde rol alan Ege Kökenli, Menajerimi Ara dizisinde kendisini canlandırmıştı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan Ege Kökenli'den dekolteli poz geldi.
• 17 Nisan 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Ege Kökenli pozlarıyla sosyal medyanın ilgisini çekti. İlk kez, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım dizisi ile kamera önüne geçen Ege Kökenli yıllar içerisinde birçok dizi ve filmde rol aldı.
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EGE KÖKENLİ'DEN DEKOLTELİ POZ
Ünlü oyuncu dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.