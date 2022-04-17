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MagazinEge Kökenli'den dekolteli poz! "İnsan değilsin"
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• 17 Nisan 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:

Ege Kökenli'den dekolteli poz! "İnsan değilsin"

Kalp Atışı, Yasak Elma, Kefaret gibi popüler dizilerde rol alan Ege Kökenli, Menajerimi Ara dizisinde kendisini canlandırmıştı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan Ege Kökenli'den dekolteli poz geldi.

• 17 Nisan 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
1Ege Kökenliden dekolteli poz İnsan değilsin
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Ünlü oyuncu Ege Kökenli pozlarıyla sosyal medyanın ilgisini çekti. İlk kez, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım dizisi ile kamera önüne geçen Ege Kökenli yıllar içerisinde birçok dizi ve filmde rol aldı.

2EGE KÖKENLİDEN DEKOLTELİ POZ

EGE KÖKENLİ'DEN DEKOLTELİ POZ

Ünlü oyuncu dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

3Ege Kökenliden dekolteli poz İnsan değilsin

Pozlarıyla dikkat çeken Kökenli'ye "Mahalle oturuşu", "İnsan değilsin" gibi yorumlar geldi.

4Ege Kökenliden dekolteli poz İnsan değilsin

29 yaşındaki Ege Kökenli Güneşin Kızları dizisinde Melisa Taşkıran rolünü oynamıştı.

5Ege Kökenliden dekolteli poz İnsan değilsin

Kökenli Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimi aldı.

6Ege Kökenliden dekolteli poz İnsan değilsin

Sosyal medyada dikkat çeken isimlerden biri olan Kökenli'nin 2,6 milyon takipçisi bulunuyor.

7Ege Kökenliden dekolteli poz İnsan değilsin
8Ege Kökenliden dekolteli poz İnsan değilsin

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Ege Kökenli'den dekolteli poz! "İnsan değilsin"

Ege Kökenli'den dekolteli poz! "İnsan değilsin"

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