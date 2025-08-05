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Edirne'de sular çekildi, nehirde tarihi tüfek bulundu

05.08.2025 - 07:25Güncellenme Tarihi:

Edirne'de kuraklık sebebiyle Meriç Nehri'nin sularının çekildiği bölgede tarihi olduğu değerlendirilen bir tüfek bulundu.

1Edirne'de sular çekildi, nehirde tarihi tüfek bulundu

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Meriç Nehri'nin debisinde düşüş yaşandı.

2Edirne'de sular çekildi, nehirde tarihi tüfek bulundu

Meriç Köprüsü'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklarda tarihi olduğu değerlendirilen tüfeği görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

3 Edirne'de sular çekildi, nehirde tarihi tüfek bulundu

Olay yerine gelerek tüfeği bulunduğu yerden alan polis ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim etti. Tüfekle ilgili inceleme sürüyor.

4Edirne'de sular çekildi, nehirde tarihi tüfek bulundu