Edirne'de sular çekildi, nehirde tarihi tüfek bulundu
05.08.2025 - 07:25Güncellenme Tarihi:
Edirne'de kuraklık sebebiyle Meriç Nehri'nin sularının çekildiği bölgede tarihi olduğu değerlendirilen bir tüfek bulundu.
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Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Meriç Nehri'nin debisinde düşüş yaşandı.
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Meriç Köprüsü'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklarda tarihi olduğu değerlendirilen tüfeği görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
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Olay yerine gelerek tüfeği bulunduğu yerden alan polis ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim etti. Tüfekle ilgili inceleme sürüyor.
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