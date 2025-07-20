Edirne'de alarm! Tarımı vurdu: Çeltik tarlaları risk altında

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Eski Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin, nehirdeki kuraklığın boyutuna değinerek, "Tunca Nehri, Osmanlı döneminden bu yana Edirne'nin su ihtiyacını karşılayan önemli bir kaynaktı. Bugün ise neredeyse tamamen kurumuş durumda. Şu anda saniyede yalnızca yaklaşık 2 metreküplük su geçişi var. Yaklaşık 4-5 yıl önce Bulgaristan, sınırımıza 15 kilometre kala bir regülatör kurdu. Şu anda regülatörden bırakılan sular sadece Avarız, Değirmenköy ve Hatipköy bölgelerindeki çeltik tarlalarının sulamasında kullanılabiliyor. Ancak genel anlamda büyük bir su sıkıntısı var. Bu nedenle önümüzdeki yıl sıkıntı yaşanmaması için acilen iki kauçuk gövdeli barajın inşa edilmesi gerekiyor. Ayrıca kısa vadede Göl Baba Depolama Projesi'nin hayata geçirilmesi şart. Şu anda su akışı durma noktasında. Bu da nehirdeki kirliliği artırıyor. Durgun su yüzeyinde lağım benzeri atıklar ve yosunlar oluşmuş durumda. Ayrıca bu durum sivrisinek popülasyonunu da ciddi şekilde artırdı. Nehir yatağının Suakacağı köyüne kadar ıslah edilmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.