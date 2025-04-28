Edirne hazır! Vakti geldiğinde herkes oraya gidecek, hazırlıklar tamam
Edirne'de, 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, şubat ayından itibaren rezervasyon almaya başladıklarını belirterek, "Yaklaşık 90 tane konaklama tesisinde 2 bin 500 oda ve 5 bin yatağın şu anda yüzde 80'i dolmuş durumdadır. Yoğun bir katılım olacağını düşünüyoruz tekrardan. Yani baharın gelmesiyle beraber güzel, eğlenceli bir hafta geçireceğimize inanıyorum ben" dedi.
Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)-
• 28 Nisan 2025 - 10:28 • Son Güncelleme:
Olgay GÜLER-Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)-
• 28 Nisan 2025 - 10:28 • Son Güncelleme: