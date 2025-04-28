Edirne hazır! Vakti geldiğinde herkes oraya gidecek, hazırlıklar tamam

Yani iki güne sarkan konaklamalarımız, hatta iki günü aşan konaklama oranlarımız var. Bu sene pazartesi, salı günleri olmasına rağmen cumadan itibaren konaklamaların olacağını düşünüyoruz. Bu sene üç geceye falan çıkabilir konaklamalar. Tabii burada programın da önemli bir etkisi olacaktır. Düzenleyen belediyenin yapacağı programlarda bu sayıları hem arttıracak hem kalış sürelerini arttıracaktır" dedi.