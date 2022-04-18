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MagazinEce Seçkin çöl pozlarıyla adından söz ettirdi!
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• 18 Nisan 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:

Ece Seçkin çöl pozlarıyla adından söz ettirdi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bir mobilya firması ile yüksek bütçeli bir reklam anlaşmasına imza attı. Popçu, çekimleri üç gün sürecek reklam filmi öncesi dinlenmek için kendini Abu Dabi'nin kızgın kumlarına attı. Seçkin, yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

• 18 Nisan 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:
1Ece Seçkin çöl pozlarıyla adından söz ettirdi
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Pop müziğin zirvedeki isimlerinden güzel sanatçı Ece Seçkin, bir mobilya firması ile yüksek bütçeli bir reklam anlaşmasına imza attı.

2Ece Seçkin çöl pozlarıyla adından söz ettirdi

Firma ile sözleşmede el sıkışan güzel popçu, çekimleri üç gün sürecek olan reklam filmi öncesi dinlenmek için kendini Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi'nin kızgın kumlarına bıraktı.

3Ece Seçkin çöl pozlarıyla adından söz ettirdi

Yine birbirinden güzel fotoğraflarıyla yürekleri hoplattı.

4Ece Seçkin çöl pozlarıyla adından söz ettirdi

Çöldeki çektirdiği fotoğraflarla tarzı ve güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Ece Seçkin, firmanın reklam müziklerinin söz ve müziğini kendisi besteleyecek.

5Ece Seçkin çöl pozlarıyla adından söz ettirdi

Güzel şarkıcı Ece Seçkin, yaz boyunca vereceği yoğun konser turnesi ile renkli dans şovları ve müzik dolu performanslarıyla göz doldurmaya hazır.

6Ece Seçkin çöl pozlarıyla adından söz ettirdi

Kendini çölde kızgın kumlara bırakan 30 yaşındaki şarkıcı, verdiği pozlara "Abu Dabi'de bir an..." ifadelerini not düştü.

7Ece Seçkin çöl pozlarıyla adından söz ettirdi

Ece Seçkin'in bu pozları sosyal medyayı salladı.

8DERİN ECE

DERİN ECE!

Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda da tatil yapmak için Karadağ'a gitmişti. Ece Seçkin, konakladığı otelin balkonunda derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

9İDDİALI SEÇİM

İDDİALI SEÇİM

Öte yandan Seçkin, yeni yıla hayranlarıyla birlikte Giresun'daki bir otelde gerçekleştirilen konserle girmişti. Şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendiren Ece Seçkin, performansının yanı sıra tercih ettiği kıyafetiyle de dikkat çekmişti.

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Ece Seçkin çöl pozlarıyla adından söz ettirdi!

Ece Seçkin çöl pozlarıyla adından söz ettirdi!

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