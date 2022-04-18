• 18 Nisan 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:
Ece Seçkin çöl pozlarıyla adından söz ettirdi!
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bir mobilya firması ile yüksek bütçeli bir reklam anlaşmasına imza attı. Popçu, çekimleri üç gün sürecek reklam filmi öncesi dinlenmek için kendini Abu Dabi'nin kızgın kumlarına attı. Seçkin, yeni pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
• 18 Nisan 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:
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Pop müziğin zirvedeki isimlerinden güzel sanatçı Ece Seçkin, bir mobilya firması ile yüksek bütçeli bir reklam anlaşmasına imza attı.
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