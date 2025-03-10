Ece Gürel'in ölümünün ardından hocası Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı! Acılı baba isyan etti: Oruçlu cadı mı olur

Saçma sapan şeylere yer yok. Kızımın hiçbir zaman böyle bir düşüncesi olmadı. Bunlar çok acı suçlamalar. Acılı bir insana bunu nasıl söyleyebiliyorlar. Yazıklar olsun. Hiç alakasız bir şey. Ben kızımın her zaman arkasındayım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olsa kızım bana söylerdi. Astroloji eğitimi alalı 3-4 ay oldu. Kızım böyle bir şeyi aklının ucundan bir geçirmez. Astrolojiyi açıp baksınlar bakalım neymiş. Sonuna kadar gideceğim olayın. Size her şeyi anlattım." dedi.