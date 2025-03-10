Ece Gürel'in ölümünün ardından hocası Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı! Acılı baba isyan etti: Oruçlu cadı mı olur
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken mimar Ece Gürel'in yaşadıkları sır perdesini korurken Gürel’e 'cadılık' eğitimi verdiği ileri sürülen Hale Nur Özen için, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilmişti. Emniyet tarafından gözaltına alınan Özen, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu esrarengiz olayda Gürel'in hocası olduğu iddia edilen Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı.
• 10 Mart 2025 - 11:27 • Son Güncelleme:
• 10 Mart 2025 - 11:27 • Son Güncelleme: