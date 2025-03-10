Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemEce Gürel'in ölümünün ardından hocası Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı! Acılı baba isyan etti: Oruçlu cadı mı olur
HaberlerGündem Haberleri Ece Gürel'in ölümünün ardından hocası Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı! Acılı baba isyan etti: Oruçlu cadı mı olur

Ece Gürel'in ölümünün ardından hocası Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı! Acılı baba isyan etti: Oruçlu cadı mı olur

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken mimar Ece Gürel'in yaşadıkları sır perdesini korurken Gürel’e 'cadılık' eğitimi verdiği ileri sürülen Hale Nur Özen için, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilmişti. Emniyet tarafından gözaltına alınan Özen, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Tüm Türkiye'nin günlerce konuştuğu esrarengiz olayda Gürel'in hocası olduğu iddia edilen Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı.

• 10 Mart 2025 - 11:27 • Son Güncelleme:
• 10 Mart 2025 - 11:27 • Son Güncelleme:
1Ece Gürelin ölümünün ardından hocası Hale Nur Özenin ifadesi ortaya çıktı Acılı baba isyan etti: Oruçlu cadı mı olur

İstanbul, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hipotermiye bağlı olarak hayatını kaybetmişti. Gürel'e cadılık eğitimi (Witchcraft) eğitim verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen için, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltı kararı vermişti.

2Ece Gürelin ölümünün ardından hocası Hale Nur Özenin ifadesi ortaya çıktı Acılı baba isyan etti: Oruçlu cadı mı olur

Kararın ardından Polis tarafından gözaltına alınan Hale Nur Özen, Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa Adalet Sarayında Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Özen, Hakim karşısına çıktı.

3DUYGUSAL TEPKİLERİ ÇOK YOĞUNDU

"DUYGUSAL TEPKİLERİ ÇOK YOĞUNDU"

Hakim karşısına çıkan Hale nur Özen, "Ece'yi yaklaşık 2 yıldır tanırım. Kendisine online olarak eğitim verdim. Daha önce tarot eğitim almıştı. Son olarak Cadılık Zanaatı eğitimi aldı.

4ÇOK NORMAL DURUMKLARI BİLE TAKINI HALİNE GETİRİYORDU

"ÇOK NORMAL DURUMKLARI BİLE TAKINI HALİNE GETİRİYORDU"

Bu eğitimin sadece adı "cadılık" içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan bir şey yok. Ece'nin son zamanlarda duygusal tepkileri çok yoğundu. Çok normal konularda bile takıntılı davranıyordu. Vefatı ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

5NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kayboldu.

6SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Ece Gürel'in kaybolmasının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Gürel'i evinden ormana girdiği ana kadar adım adım izledi.

7Ece Gürelin ölümünün ardından hocası Hale Nur Özenin ifadesi ortaya çıktı Acılı baba isyan etti: Oruçlu cadı mı olur

Yüzlerce saat kamera izleyen ekipler herhangi bir şüpheli hareket tespit etmeden Gürel'in ormana girişini belirledi. O anlara dair yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

8Ece Gürelin ölümünün ardından hocası Hale Nur Özenin ifadesi ortaya çıktı Acılı baba isyan etti: Oruçlu cadı mı olur

Görüntülerde Ece Gürel'in Mecidiyeköy Metro istasyonunda turnikelerden geçişi ve yürüdüğü anlar yer aldı. Yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

9Ece Gürelin ölümünün ardından hocası Hale Nur Özenin ifadesi ortaya çıktı Acılı baba isyan etti: Oruçlu cadı mı olur

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

10Ece Gürelin ölümünün ardından hocası Hale Nur Özenin ifadesi ortaya çıktı Acılı baba isyan etti: Oruçlu cadı mı olur

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

11ECE GÜRELİN ÖLÜMÜ SONRASI GÜNDEM OLAN VİDEO: BEN DEĞİLİM

ECE GÜREL'İN ÖLÜMÜ SONRASI GÜNDEM OLAN VİDEO: BEN DEĞİLİM

Ece Gürel'in sosyal medyasındaki bir video dikkat çekti. Görüntüdeki kişinin Müge Anlı yayınına katılan Ece Gürel ile Belgrad Ormanı'nda yürüyen bir isim olduğu iddia edildi.Ece Gürel'in 5 yıl önce "Enerji dolu bir güne hazır mıyız?" notuyla paylaştığı video gündem oldu.Videodaki kişinin, Belgrad Ormanı'nda Ece Gürel'in yürüyüş yaparken gördüğünü söyleyen bir isim olduğu iddia edildi.ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Buse, "Benzetmiş olabilirler ancak tabii ki ben değilim. Videoyu izleyince de ben olmadığım çok açık." ifadelerini kullandı.

12BABA İSYAN ETTİ: ORUÇLU CADI MI OLUR

BABA İSYAN ETTİ: ORUÇLU CADI MI OLUR?

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, kızının cadılık eğitimi iddialarıyla ilgili konuştu. ATV'de Müge Anlı'nın programında konuşan Ece Gürel'in babası cadılık eğitimi iddialarına tepki gösterdi. Canlı yayında ağlayan baba Gürel, "Astroloji dersini aldığını biliyoruz. Cadılık eğitimi gibi bir şey yok. Benim kızım oruçtu. Oruçlu cadı mı olur?

13Ece Gürelin ölümünün ardından hocası Hale Nur Özenin ifadesi ortaya çıktı Acılı baba isyan etti: Oruçlu cadı mı olur

Saçma sapan şeylere yer yok. Kızımın hiçbir zaman böyle bir düşüncesi olmadı. Bunlar çok acı suçlamalar. Acılı bir insana bunu nasıl söyleyebiliyorlar. Yazıklar olsun. Hiç alakasız bir şey. Ben kızımın her zaman arkasındayım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olsa kızım bana söylerdi. Astroloji eğitimi alalı 3-4 ay oldu. Kızım böyle bir şeyi aklının ucundan bir geçirmez. Astrolojiyi açıp baksınlar bakalım neymiş. Sonuna kadar gideceğim olayın. Size her şeyi anlattım." dedi.