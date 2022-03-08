Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine attığı son mesajları paylaştı!
Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken, Instagram hesabından içini döktü. Eşinin vefatının 40'ıncı gününde duygularını dile getiren Erken, 'Ölmeyecek kadar yaralıyım' dedi.
Ece Erken'in eşi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğramış, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Eşinin ölümüyle yıkılan ünlü sunucu Ece Erken ise bugün iki paylaşım yaptı.
'BUGÜN ŞAFAĞIMIN 40'I'
15-01-22 yazışmamız Dubaiye yanıma geldiği sabah… Ve bugün canım Şafağımın 40ı, sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün.. Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın🙏eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız, ne giydiğim nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün, nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve Onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım
Allah bana kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum, oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, bir çok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarlagüçleniyorum, iyileşiyorum, hepsine buradan teşekkür ederim🙏🏼Her insan bazen dökülür, lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşAllah. Şafak oğlumun baba yokluğunu giderirken; benim içinde eşten, sevgiliden öte, ailemdi, merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakar bir eşti hala yaptığı yardım ve iyilikleri duyup O'nunla gurur duyuyorum
Sosyal medyada ilk günden beri tehditler almama rağmen, katillerin peşine düştüm, Hadisler paylaşıp, kendimi teselli edip iyi insanlardan Yasin okuyup, Hatim indirmeleri gibi eşimin ruhunun huzuru için paylaşımlarda bulundum, eşimin o güzel yüzünü yayınladım, yasımı sessiz yaşamadım ve asla pişman değilim eşim de olsa aynısını yapardı. Katillerin peşini bırakmazdı.
Babaannesi "Fayyeme" olan aşkını yazdım diye annesini sevmediğim yazılmış. Şafak çok sıkı dalga geçerdi yazılan, çizilenle, bana da arada takıyorum diye hep kızardı ama ben insanlar ne deri bırakıp, yorum okumayalı tam 40 gün oldu yine de açıklayayım kötü düşünen kim varsa bütün ailesi bilir ki en özeliydi babaannesi ve annesi Hacer teyze eşimin vefat ettiği 6.gün arayıp" oğlunu mutlu ettiğimi, ailede küs olanları barıştırdığımı söyledi ve Allah senden razı olsun dedi.
Eşimi defnettikten sonra cenazeye geç gelen, gelmeyen, yapılan veya yapılmayan paylaşımlara bile tepki gösterip takipten çıktığım yakınları ve yakınlarım oldu, herkesin kendi hayatı, yakınlığı, haddim değildi ama yaptım ve pişman değilim. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım.
İŞTE ECE ERKEN'İN SİTEM DOLU SÖZLERİ
Bir yandan ben yasımı tutarken öldüğünün daha 2.günü arayan "şirketin yüzde 25 i senin borcun bu kadar"," şöförün kullandığı fluance aracı ver", "tespihlerini ver", "o gece taktığı saati kızına vereceğiz" diyenler ama ne yaptığını bilmediğim, içini önce kiralarız diye dayayıp döşediğimiz bir evin daha 2.günü beyaz eşyasından mobilyalara kadar alanlar etrafımdaydı daha 4 ocak salı günü saat 11 de yeşilköy karakolunda polise suçsuz yere eşimin ifadesini aldıranlar mutlu musunuz?
Rahmetlinin minibüsünü ver(ki ben de yok)diyen mekan desem.. Bitmedi.. Eşimi kaybettiğim gün evet daha vefat ettiği gün "2015 yılından alacaklıyız, paramızı mirasçılar ödesin" diyen öldüğü 27:01:2022 sabahı dava açan, utanmayan yapı şirketi ki gerçekten alacağın vardı açmadın açmadın da niye öldüğü gün açtın mirastan alırım diye mi düşündün??Ne7si ne 40ı,öldüğü sabah dava açmak nedir?
Son olarak yaşadığım bu süreçte beni yalnız bırakmayan devlet büyüklerim, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde görev yapan a'dan z'ye herkese, tanıdığım, tanımadığım arayan sanatçı arkadaşlarıma ve acımı hisseden, mesaj ve dualarla yanımda olan sizlere teşekkür ederim, Allah dualarımızı kabul etsin...