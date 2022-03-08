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MagazinEce Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine attığı son mesajları paylaştı!
HaberlerMagazin Haberleri Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine attığı son mesajları paylaştı!
• 08 Mart 2022 - 11:19 • Son Güncelleme:

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine attığı son mesajları paylaştı!

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken, Instagram hesabından içini döktü. Eşinin vefatının 40'ıncı gününde duygularını dile getiren Erken, 'Ölmeyecek kadar yaralıyım' dedi.

• 08 Mart 2022 - 11:19 • Son Güncelleme:
1Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlunun kendisine attığı son mesajları paylaştı
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Ece Erken'in eşi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğramış, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Eşinin ölümüyle yıkılan ünlü sunucu Ece Erken ise bugün iki paylaşım yaptı.

2Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlunun kendisine attığı son mesajları paylaştı

İlk paylaşımında eşi ile olan son mesajlarını yayınlayan Erken, ikinci paylaşımında ise isyan bayrağı açtı. Ece Erken şu ifadeleri kullandı:

3BUGÜN ŞAFAĞIMIN 40I

'BUGÜN ŞAFAĞIMIN 40'I'

15-01-22 yazışmamız Dubaiye yanıma geldiği sabah… Ve bugün canım Şafağımın 40ı, sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün.. Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın🙏eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız, ne giydiğim nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün, nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve Onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım

4Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlunun kendisine attığı son mesajları paylaştı

Allah bana kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum, oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, bir çok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarlagüçleniyorum, iyileşiyorum, hepsine buradan teşekkür ederim🙏🏼Her insan bazen dökülür, lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşAllah. Şafak oğlumun baba yokluğunu giderirken; benim içinde eşten, sevgiliden öte, ailemdi, merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakar bir eşti hala yaptığı yardım ve iyilikleri duyup O'nunla gurur duyuyorum

5Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlunun kendisine attığı son mesajları paylaştı

Sosyal medyada ilk günden beri tehditler almama rağmen, katillerin peşine düştüm, Hadisler paylaşıp, kendimi teselli edip iyi insanlardan Yasin okuyup, Hatim indirmeleri gibi eşimin ruhunun huzuru için paylaşımlarda bulundum, eşimin o güzel yüzünü yayınladım, yasımı sessiz yaşamadım ve asla pişman değilim eşim de olsa aynısını yapardı. Katillerin peşini bırakmazdı.

6Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlunun kendisine attığı son mesajları paylaştı

Babaannesi "Fayyeme" olan aşkını yazdım diye annesini sevmediğim yazılmış. Şafak çok sıkı dalga geçerdi yazılan, çizilenle, bana da arada takıyorum diye hep kızardı ama ben insanlar ne deri bırakıp, yorum okumayalı tam 40 gün oldu yine de açıklayayım kötü düşünen kim varsa bütün ailesi bilir ki en özeliydi babaannesi ve annesi Hacer teyze eşimin vefat ettiği 6.gün arayıp" oğlunu mutlu ettiğimi, ailede küs olanları barıştırdığımı söyledi ve Allah senden razı olsun dedi.

7Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlunun kendisine attığı son mesajları paylaştı

Eşimi defnettikten sonra cenazeye geç gelen, gelmeyen, yapılan veya yapılmayan paylaşımlara bile tepki gösterip takipten çıktığım yakınları ve yakınlarım oldu, herkesin kendi hayatı, yakınlığı, haddim değildi ama yaptım ve pişman değilim. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım.

8İŞTE ECE ERKENİN SİTEM DOLU SÖZLERİ

İŞTE ECE ERKEN'İN SİTEM DOLU SÖZLERİ

Bir yandan ben yasımı tutarken öldüğünün daha 2.günü arayan "şirketin yüzde 25 i senin borcun bu kadar"," şöförün kullandığı fluance aracı ver", "tespihlerini ver", "o gece taktığı saati kızına vereceğiz" diyenler ama ne yaptığını bilmediğim, içini önce kiralarız diye dayayıp döşediğimiz bir evin daha 2.günü beyaz eşyasından mobilyalara kadar alanlar etrafımdaydı daha 4 ocak salı günü saat 11 de yeşilköy karakolunda polise suçsuz yere eşimin ifadesini aldıranlar mutlu musunuz?

9Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlunun kendisine attığı son mesajları paylaştı

Ben yasımı tutarken, katilleri paylaşırken şirkete ait mal varlığını Şafak sağken vekalet vermiş diye başkasının üstüne yapanlar bir yana, Sermaye arttırımına gideceğim, mirası kabul edince bana para öde diyenler..

10Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlunun kendisine attığı son mesajları paylaştı

Rahmetlinin minibüsünü ver(ki ben de yok)diyen mekan desem.. Bitmedi.. Eşimi kaybettiğim gün evet daha vefat ettiği gün "2015 yılından alacaklıyız, paramızı mirasçılar ödesin" diyen öldüğü 27:01:2022 sabahı dava açan, utanmayan yapı şirketi ki gerçekten alacağın vardı açmadın açmadın da niye öldüğü gün açtın mirastan alırım diye mi düşündün??Ne7si ne 40ı,öldüğü sabah dava açmak nedir?

11Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlunun kendisine attığı son mesajları paylaştı

Daha neler göreceğim bilmiyorum ama ben de yasal süreler olduğu ve ilgilenmek istemediğim için konuları avukatıma devrettim ve artık ayağa kalkıp, eşimin beni tanıdığı, sevdiği güçlü kadın, iyi bir anne olmaya devam etmek istiyorum, yetiştirmem gereken evladım var.

12Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlunun kendisine attığı son mesajları paylaştı

Ve Sn. Başkan Ahmet Nur Çebi, 5 Mart'ta yapılan Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısında eşim Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu anması bizi mutlu etti.

13Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlunun kendisine attığı son mesajları paylaştı

Ancak bizim beklediğimiz ve olması gereken ve Rahmetli eşimin ölmeden önce isteği itibarının da iadesidir. Eşim yaşadığı dönemde bunun için mücadele etmiştir.

14Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlunun kendisine attığı son mesajları paylaştı

Sizin de bildiği gibi eşim masumdur. Bunun için sizlerden sn Ahmet Nur Çebiden Şafağın hayat arkadaşı, eşi olarak talebim iade-i itibarıdır. Beşiktaş Başkanımızın rahmetli eşiminin ruhunun huzurla uyumasını sağlayacağından en ufak şüphem yoktur.

15Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlunun kendisine attığı son mesajları paylaştı

Son olarak yaşadığım bu süreçte beni yalnız bırakmayan devlet büyüklerim, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde görev yapan a'dan z'ye herkese, tanıdığım, tanımadığım arayan sanatçı arkadaşlarıma ve acımı hisseden, mesaj ve dualarla yanımda olan sizlere teşekkür ederim, Allah dualarımızı kabul etsin...

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