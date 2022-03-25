• 25 Mart 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:
Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na böyle seslendi! 'Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi...'
Uğradığı silahlı saldırı sonucu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden sunucu Ece Erken, yürek yakan paylaşımlarına devam ediyor. rken, eşiyle beraber çekilen fotoğraflarını yayınladı ve duygusal bir not düştü.
• 25 Mart 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz aylarda Bakırköy'de bulunan balıkçısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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