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MagazinEce Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na böyle seslendi! 'Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi...'
HaberlerMagazin Haberleri Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na böyle seslendi! 'Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi...'
• 25 Mart 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na böyle seslendi! 'Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi...'

Uğradığı silahlı saldırı sonucu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden sunucu Ece Erken, yürek yakan paylaşımlarına devam ediyor. rken, eşiyle beraber çekilen fotoğraflarını yayınladı ve duygusal bir not düştü.

• 25 Mart 2022 - 10:27 • Son Güncelleme:
1Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğluna böyle seslendi Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi...
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Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz aylarda Bakırköy'de bulunan balıkçısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

2Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğluna böyle seslendi Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi...

Eşinin vefatı nedeniyle büyük sarsıntı yaşayan Erken, iyice içine kapandı. Sürekli ağladığı belirtilen ünlü sunucu, önceki günlerde objektiflere yansıdığı AVM'de de bir süre ekranlara dönmeyeceğini dile getirdi.

3AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

AYLAR SONRA İLK PAYLAŞIM

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmesiyle zor günler geçiren Erken, eşiyle beraber çekilen fotoğraflarını yayınladı.

4Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğluna böyle seslendi Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi...

İki kareyi art arda sosyal medya hesabından paylaşan Erken, eşiyle sarıldığı fotoğrafın üzerine ise, "Her fotoğrafımızda öyle sarılmışız ki sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi canım Şafak'ım. İnşallah cennetten bizi izliyorsundur, seni çok seviyorum." notunu düştü.

5Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğluna böyle seslendi Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi...

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