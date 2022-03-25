Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na böyle seslendi! 'Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi...'

İki kareyi art arda sosyal medya hesabından paylaşan Erken, eşiyle sarıldığı fotoğrafın üzerine ise, "Her fotoğrafımızda öyle sarılmışız ki sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi canım Şafak'ım. İnşallah cennetten bizi izliyorsundur, seni çok seviyorum." notunu düştü.