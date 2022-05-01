Ebru Yaşar'dan 'TikTok' açıklaması: Demek ki şarkılarım onlara hitap ediyor

"TADINI ÇIKARAMADIM"

Başarılı sanatçı, satış rekorları kıran son albümü 'Gel de Sevme'den bir şarkısına klip çekeceği müjdesi verirken, "Sosyal medyada anket yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, ise "Düşünsem bana hepsini derler. Benim bütün yaptığım albümlerde öyle. Yani 'buna da çek, bu şarkıya da klip çek, bu şarkıyı harcama' derler. O yüzden bir tane şarkıya yaza girerken bir klip çekeceğim. 'İçime Ata Ata' çok yeni çıktı biliyorsunuz. Onun da daha ben tadını çıkaramadım. Ayağım kırıldı, o da o işin nazarı oldu diyelim. Ama yaza girerken albümden bir şarkı döneceğim yani" şeklinde konuşmuştu.