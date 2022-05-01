Ebru Yaşar'dan 'TikTok' açıklaması: Demek ki şarkılarım onlara hitap ediyor
Önceki aylarda yaşadığı talihsiz kaza sonrası dizi kırılan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, geçtiğimiz akşam 'Aydınlıkevler' adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti. Gösterim öncesi gazatecilerle bir araya gelen şarkıcı, hem sağlık durumu, hem de yoğun programıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Geçirdiği kaza sonrası sahnelere iki ay ara veren şarkıcı Ebru Yaşar, önceki ay hayranlarıyla bir araya gelmişti. Güzelliği ile büyüleyen Yaşar, sahnede "Tam iki ay oldu, burada sahneye çıkmıştım. Kırmızı bir elbise giymiştim. Bir daha kırmızı elbise giymeyeceğim. Kırmızının nazarı da vardır derler ya, diz kapağımı kırdım, iki ay oturdum. Ama olsun geçti gitti. Sağlık en güzel şey" ifadelerini kullanmıştı.
Yedi hafta aralıksız çıkmadan, ayağa kalkmadan oturdum. Çok zordu takdir edersiniz ki. Ama şimdi iyiyim, düz ayakkabılara geçtim. Artık böyleyiz. Önlemler alındı, hoşuma da gitmedi değil. Yaz da geliyor bol bol beni düz ayakkabılar ve terlikler ile görebilirsiniz. Mecburen birkaç ay böyle giyineceğim" diye konuşmuştu.
"RUTİN BİR ŞEKİLDE GİTMEYE ÇALIŞIYORUM"
Talihsiz kaza yüzünden haftalarca sahnelerden uzak kalan Yaşar, "Sahneleri çok özledim gerçekten. Bizim haftalarımızı, günlerimizi menajerime bıraksam dolu dolu geçirmek ister. Ama ben hem kendi sağlığım, aile yaşantım, hem de stüdyo işlerim için çok da iş alamıyorum.
Hepsini kabul edemiyoruz. Sağ olsunlar gelen istekler, talepler, için... Ama sevdiğimiz yerler var. Olmaktan mutlu olduğumuz yerler var. Oralara rutin bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Fakat biraz daha ölçüye gideceğim. Prensip gereği öyle gidiyorum zaten, her sahnede olmak istemiyorum açıkçası" demişti.
"TADINI ÇIKARAMADIM"
Başarılı sanatçı, satış rekorları kıran son albümü 'Gel de Sevme'den bir şarkısına klip çekeceği müjdesi verirken, "Sosyal medyada anket yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, ise "Düşünsem bana hepsini derler. Benim bütün yaptığım albümlerde öyle. Yani 'buna da çek, bu şarkıya da klip çek, bu şarkıyı harcama' derler. O yüzden bir tane şarkıya yaza girerken bir klip çekeceğim. 'İçime Ata Ata' çok yeni çıktı biliyorsunuz. Onun da daha ben tadını çıkaramadım. Ayağım kırıldı, o da o işin nazarı oldu diyelim. Ama yaza girerken albümden bir şarkı döneceğim yani" şeklinde konuşmuştu.
"DEMET AKBAĞ'I ÇOK SEVERİM"
44 yaşındaki şarkıcı Ebru Yaşar, son olarak geçtiğimiz gün Maslak Uniq'de 'Aydınlıkevler' adlı tiyatro oyununu izlemeye gitti. Gösterim öncesi basın mensuplarıyla konuşan ünlü isim, "Demet Akbağ'ı çok severim. Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir oyun zaten, ekip olarak da çok severim, çok başarılılar. Bugün de ramazanın son günleri, bir de pandemi sürecinde o kadar uzak kaldık ki böyle oyunlara... Uzun zaman sonra geldim ben de" ifadelerini kullandı.
"2-3 AY BİR YERE ÇIKAMADIM"
Yaşar, gazetecilerin "Bugün de son dinlenme günleriniz diyebiliriz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise şu cevabı verdi: Aslında 10 gün önce başladı, çok yoğun bir konser maratonu. Evde oturduğumuz zamanların acısını çıkartacağız. Biliyorsunuz ben bacağımı kırdım; ekstra 2-3 ay bir yere çıkamadım, o yüzden çok sıkıldım. Bu yüzden çalışarak geçirmek istiyorum zamanımı. Bayramın ilk günü yavru vatan Kıbrıs, ikinci gün İstanbul, sonra da ailem ile vakit geçireceğim.
"TİKTOK BENİ ÇOK SEVİYOR"
Sakatlığı sürecinde çektiği TikTok videosunun viral olmasından da bahseden Ebru Yaşar, "TikTok beni çok seviyor. Biz bir anket yaptık benimle alakalı, dinleyici aralığı en yüksek yaş grubu 18-23. O yüzden ben onları zaten çok seviyorum, demek ki şarkılarım onlara hitap ediyor, bu yüzden çok mutluyum. Hem eski dinleyicilerimi ihmal etmiyorum, hem de gençlerin dinlemesi mutlu ediyor beni" dedi.
Yaşar, konuyla ilgili, "Şimdi ben aslında birinin yorumu olarak yorumlamadım onu. Neredeyse 15 sene önce 'Yeşillenirim' albümünde okumuşum, çok eski bir zamandı. Ama dinledim, sesi hala şıkır şıkır, yepyeni geliyor. Yani çok tebrik ediyorum yapan arkadaşımızı. Pırıl pırıl geliyor. Sadece ben tartışmaya kapalı dedim.