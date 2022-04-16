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MagazinEbru Şallı'dan yürek yakan paylaşım! 'Kavuşacağız biliyorum'
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• 16 Nisan 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:

Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım! 'Kavuşacağız biliyorum'

Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek, 16 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetti. "Ponçiğim" dediği Pars'a olan özlemini her fırsatta dile getiren Şallı, Instagram'da yaptığı duygusal paylaşım ile oğlunu ölümünün ikinci yıl dönümünde andı.

• 16 Nisan 2022 - 12:12 • Son Güncelleme:
1Ebru Şallıdan yürek yakan paylaşım Kavuşacağız biliyorum
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Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ı, 2020 yılında henüz dokuz yaşındayken kaybetmişti. 45 yaşındaki acılı anne, lenfomaya yenik düşen oğlunun ikinci ölüm yıl dönümünde, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla herkesi duygulandırdı.

2EŞSİZ KOKUNU YİNE İÇİME ÇEKECEĞİM

"EŞSİZ KOKUNU YİNE İÇİME ÇEKECEĞİM"

Pars ile fotoğraflarını yayınlayan Ebru Şallı, "Ponçiğim sen benimlesin. İki yıl değil, 200 yıl da geçse seninle bu anı tekrar yaşayacağız. Kavuşacağız biliyorum.

3Ebru Şallıdan yürek yakan paylaşım Kavuşacağız biliyorum

O eşsiz kokunu yine içime çekeceğim. Kelimelerin yetmediği bir noktadayım. Seni tarifsiz seviyorum" notunu yazdı.

4Ebru Şallıdan yürek yakan paylaşım Kavuşacağız biliyorum

Hikaye bölümünden art arda Pars paylaşımları yapan eski manken; "Meleğim", "Aşk", "Bal", "Kalbim," Ponçiğim" mesajlarıyla, kaybettiği oğluna seslendi.

5O GÜNDEN BERİ İKİ TİŞÖRTÜYLE YATAĞA GİRİYORUM

"O GÜNDEN BERİ İKİ TİŞÖRTÜYLE YATAĞA GİRİYORUM"

Ömür Sabuncuoğlu’nun kız çocuklarının eğitimine destek olmak için ünlüleri bir araya getirdiği üçüncü kitabı 'Sizin Öykünüz'de Ebru Şallı’nın oğluna yazdığı mektup da yer almıştı. Oğlu Pars’ın kaybı ile tarifsiz bir acı yaşayan Şallı, hislerini ilk kez yazıya dökmüştü.

6Ebru Şallıdan yürek yakan paylaşım Kavuşacağız biliyorum

“En bilge ve muhteşem bir melekle yaşadım dokuz yıl boyunca. O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum. Bana gönderdiği eşsiz melek kokusuyla nefes almaya devam ediyorum. Delirdim sanmayın, çok yakınlarıma koklattım ve ponçiğin kokusu olduğunu onlar da onayladı. Bu dünyadan bir melek ponçik geçti ve beni seçti. Bana gönderdiğin işaretlerle nefes alıyorum. Vasiyetlerini yerine getireceğim."

7HİÇ KİMSE BENDEN ÖLMEMİ BEKLEMESİN

"HİÇ KİMSE BENDEN ÖLMEMİ BEKLEMESİN"

16 Nisan 2020 tarihinde oğlu Pars'ın ölümüyle sarsılan Ebru Şallı, Youtube kanalında içini dökmüş, hayatındaki dönüm noktalarını anlatmıştı. Acılı anne, şu ifadeleri kullanmıştı:

8Ebru Şallıdan yürek yakan paylaşım Kavuşacağız biliyorum

İnsanların çok büyük konuştuğunu görüyorum. Çocukları olan insanlar nasıl korkmadan kötü yorum yapıp, kötü cümleler kullanabiliyorsunuz? Benim yaşadığım acıyı nasıl anlayabilirler? Anlama şansı var mı bir insanın?

9Ebru Şallıdan yürek yakan paylaşım Kavuşacağız biliyorum

Yaşamadan anlayamaz ki! Empati yapabilir mi, bence yapamaz! Şöyle bir şey bekleniyor, bunu hissediyorum; 'Ebru Ponçiğini kaybetti, artık o da ölür'. Bunu mu istiyorsunuz? Benim bir tane daha oğlum var, ailem var. Hiç kimse benden ölmemi beklemesin. Ben yaşadığım acıyı kendim biliyorum. Bunun hesabını kimseye vermek zorunda değilim. Bunun hesabını bana kimse de soramaz. Bu benim acım. Ben yaşıyorum, nasıl yaşayacağıma kendim karar veririm."

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