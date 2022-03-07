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GüzellerEbru Şallı'dan duygusal paylaşım! Daha büyüme yeter...
HaberlerGüzeller Haberleri Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım! Daha büyüme yeter...
• 07 Mart 2022 - 11:03 • Son Güncelleme:

Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım! Daha büyüme yeter...

Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen dokuz yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti. Şimdilerde vaktini büyük oğlu Beren'le geçiren ve hayata yeniden bağlanan Ebru Şallı, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ebru Şallı, 18 yaşına basan büyük oğlu Beren'in doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

• 07 Mart 2022 - 11:03 • Son Güncelleme:
1Ebru Şallıdan duygusal paylaşım Daha büyüme yeter...
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Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan iki oğlundan küçüğü Pars'ı acı bir şekilde kaybetmesinin ardından hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.

2Ebru Şallıdan duygusal paylaşım Daha büyüme yeter...

Instagram'dan büyük oğlu Beren'in doğum gününü kutlayan Ebru Şallı kısa sürede gündem oldu.

3Ebru Şallıdan duygusal paylaşım Daha büyüme yeter...

Daha önce verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var" diyen Ebru Şallı 18 yaşındaki oğlu Beren Tan'ın bebeklik ve şimdiki hallerini paylaştı.

4DAHA BÜYÜME YETER

"DAHA BÜYÜME YETER"

Oğlunun bebeklik fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, "Berommmmm daha büyüme yeter.

5Ebru Şallıdan duygusal paylaşım Daha büyüme yeter...

18 yaş mı? Seni çok ama seviyorum. Anladın sen! Eşsiz pırıl pırıl bir kalp, vicdanlı, hayvan seven, insan seven, saygılı ve sevgi dolu, sporcu, sağlıkçı, kitap okuyan, müzik seven, cool ama merhametli beybimmm benim! Bebektin dün sen yaaaa. İyi ki iyi kiiiiim 18 yaş mı inanamıyorum! Berostaticccccc" dedi.

6Ebru Şallıdan duygusal paylaşım Daha büyüme yeter...

Yakışıklılığı ile dikkat çeken Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan sosyal medyada ilgi odağı oldu.

7Ebru Şallıdan duygusal paylaşım Daha büyüme yeter...

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Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım! Daha büyüme yeter...

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