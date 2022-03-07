• 07 Mart 2022 - 11:03 • Son Güncelleme:
Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım! Daha büyüme yeter...
Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen dokuz yaşındaki oğlu Pars, 2020'nin nisan ayında lenfoma nedeniyle hayata veda etmişti. Şimdilerde vaktini büyük oğlu Beren'le geçiren ve hayata yeniden bağlanan Ebru Şallı, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ebru Şallı, 18 yaşına basan büyük oğlu Beren'in doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.
• 07 Mart 2022 - 11:03 • Son Güncelleme:
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Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan iki oğlundan küçüğü Pars'ı acı bir şekilde kaybetmesinin ardından hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.
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18 yaş mı? Seni çok ama seviyorum. Anladın sen! Eşsiz pırıl pırıl bir kalp, vicdanlı, hayvan seven, insan seven, saygılı ve sevgi dolu, sporcu, sağlıkçı, kitap okuyan, müzik seven, cool ama merhametli beybimmm benim! Bebektin dün sen yaaaa. İyi ki iyi kiiiiim 18 yaş mı inanamıyorum! Berostaticccccc" dedi.