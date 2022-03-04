• 04 Mart 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:
Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme!
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İmge'den ikinci kez ayrılık kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge çifti Instagram'dan birbirini takip etmeyi bırakmıştı. Ünlü voleybolcu, eski sevgilisine Oğuzhan Uğur'un 'Biyolojik Unsur' şarkısını yollayarak ve hareket çekerek olay göndermede bulundu.
• 04 Mart 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle Türkiye'nin en çok konuştuğu ve tartıştığı isim olmuştu.
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