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MagazinEbrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme!
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• 04 Mart 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:

Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İmge'den ikinci kez ayrılık kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge çifti Instagram'dan birbirini takip etmeyi bırakmıştı. Ünlü voleybolcu, eski sevgilisine Oğuzhan Uğur'un 'Biyolojik Unsur' şarkısını yollayarak ve hareket çekerek olay göndermede bulundu.

• 04 Mart 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:
1Ebrar Karakurttan eski sevgilisi İmgeye ağır gönderme
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge ile paylaştığı fotoğraf nedeniyle Türkiye'nin en çok konuştuğu ve tartıştığı isim olmuştu.

2Ebrar Karakurttan eski sevgilisi İmgeye ağır gönderme

Daha sonra sevgilisiyle birlikte İtalya'ya giden Karakurt, kısa süre önce ilişkisine noktayı koydu. Ancak eski aşkını unutamadı.

3GÖNDERME OLARAK ALGILANDISosyal

GÖNDERME OLARAK ALGILANDISosyal

medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü sporcu, ayrıldığı sevgilisine olay yaratacak bir göndermede bulundu. Karakurt'un paylaşımı "eski sevgilisi İmge'ye gönderme yapıyor" şeklinde algılandı.

4EL HAREKETİ ÇEKTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

EL HAREKETİ ÇEKTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Ebrar Karakurt, ünlü şarkıcı Oğuzhan Uğur'un 'Biyolojik Unsur' şarkısında yer alan ''Daha iyisini bulacakmışsın. ... bulursun'' sözleri eşliğinde el hareketi çektiği anları paylaştı.

5Ebrar Karakurttan eski sevgilisi İmgeye ağır gönderme

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İmge, kendisine gelen hakaret dolu mesajı paylaştı.

6Ebrar Karakurttan eski sevgilisi İmgeye ağır gönderme

Gelen mesajda Ebrar Karakurt'un hayranı olduğu anlaşılan bir kişi, "Geber inşallah! Dava etme beni ne olur. Param yok. Benim dualarım tuttu bu arada. Ondan ayrıldınız. Bu bilgiyi al g... şimdi. Bırakıyorum seni takibi o... karı" mesajını ifşa etti.

7Ebrar Karakurttan eski sevgilisi İmgeye ağır gönderme

Paylaşımına "Bu şekilde yüzlerce mesaj alıyorum. Bir şey söylemediğim sürece de susmayacaksınız sanırım. Derdinizi mahkemede anlatırsınız" notunu düştü.

8Ebrar Karakurttan eski sevgilisi İmgeye ağır gönderme

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Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme!

Ebrar Karakurt'tan eski sevgilisi İmge'ye ağır gönderme!

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