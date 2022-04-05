• 05 Nisan 2022 - 17:13 • Son Güncelleme:
Ebrar Karakurt ve İmge arasındaki sular durulmuyor! Şaşırtan gönderme...
Ebrar Karakurt ile İmge arasındaki aşk bitti ama ikilinin birbiriyle atışması bitmedi. Milli voleybolcu Ebrar'ın İmge'yi sıklıkla hedef alan paylaşımları sonrası İmge'nin yeni sevgilisi TikTok fenomeni Devin'le yaptığı paylaşım olay oldu.
• 05 Nisan 2022 - 17:13 • Son Güncelleme:
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Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge TikTok fenomeni Devin ile yeni bir ilişkiye başladı. Voleybolcu Ebrar Karakurt ile İmge'nin yeni sevgilisi TikTok fenomeni Devin arasında yaşanan göndermeler sosyal medyanın gündeminde.
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