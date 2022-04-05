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MagazinEbrar Karakurt ve İmge arasındaki sular durulmuyor! Şaşırtan gönderme...
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• 05 Nisan 2022 - 17:13 • Son Güncelleme:

Ebrar Karakurt ve İmge arasındaki sular durulmuyor! Şaşırtan gönderme...

Ebrar Karakurt ile İmge arasındaki aşk bitti ama ikilinin birbiriyle atışması bitmedi. Milli voleybolcu Ebrar'ın İmge'yi sıklıkla hedef alan paylaşımları sonrası İmge'nin yeni sevgilisi TikTok fenomeni Devin'le yaptığı paylaşım olay oldu.

• 05 Nisan 2022 - 17:13 • Son Güncelleme:
1Ebrar Karakurt ve İmge arasındaki sular durulmuyor Şaşırtan gönderme...
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Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge TikTok fenomeni Devin ile yeni bir ilişkiye başladı. Voleybolcu Ebrar Karakurt ile İmge'nin yeni sevgilisi TikTok fenomeni Devin arasında yaşanan göndermeler sosyal medyanın gündeminde.

2Ebrar Karakurt ve İmge arasındaki sular durulmuyor Şaşırtan gönderme...

Ebrar Karakurt eski aşkı İmge'yi hedef alan TikTok paylaşımlarından vazgeçmiyor. İmge ve sevgilisi Devin ise bu paylaşımlara daha fazla tepkisiz kalamadı.

3Ebrar Karakurt ve İmge arasındaki sular durulmuyor Şaşırtan gönderme...

Devin sevgilisi İmge'yle bir paylaşım yapıp milli voleybolcunun oynadığı reklam filmini ima ederek "Kadınları desteklemek amaçlı yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki reklamda yer alıp sonrasında kadınları aşağılıyor ve hedef gösteriyor" dedi.

4Ebrar Karakurt ve İmge arasındaki sular durulmuyor Şaşırtan gönderme...

Ebrar Karakurt'un ise en öne çıkan paylaşımı "Prenses yaptığım kurbağanın canı elbet sinek isteyecekti" oldu.

5Ebrar Karakurt ve İmge arasındaki sular durulmuyor Şaşırtan gönderme...

İmge ise kendisini hedef alan paylaşımlarla ilgili gelen sorulara "Anlayabildiğim tek şey kadının en büyük düşmanı yine kadınmış" dedi.

6Ebrar Karakurt ve İmge arasındaki sular durulmuyor Şaşırtan gönderme...

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