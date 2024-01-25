E DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı 2024? Askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne zaman gidilir?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihte bugüne işaret edilmişti. MSB, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yayımlanan duyuruda; "Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." denildi. Peki, Askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne zaman gidilir? İşte E devlet bedelli askerlik sorgulama ekranı…
• 25 Ocak 2024 - 10:36 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2024 - 10:36 • Son Güncelleme: