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GündemE DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı 2024? Askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne zaman gidilir?
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E DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı 2024? Askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne zaman gidilir?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihte bugüne işaret edilmişti. MSB, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yayımlanan duyuruda; "Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." denildi. Peki, Askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne zaman gidilir? İşte E devlet bedelli askerlik sorgulama ekranı…

• 25 Ocak 2024 - 10:36 • Son Güncelleme:
• 25 Ocak 2024 - 10:36 • Son Güncelleme:
1E DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı 2024 Askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne zaman gidilir

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı 2024? Sorusu yanıt buldu. 2024 yılında bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunanlar vatandaşlar askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. T.C. Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yayımladığı paylaşımla askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. Peki, Askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne zaman gidilir?

2BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ DUYURUSU

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

3E DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı 2024 Askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne zaman gidilir

Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet "askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz. " denildi.

25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

4E- DEVLET SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA

E- DEVLET SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA

Er adayları celp dönemlerini askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

SINIFLANDIRMA SONUCU SORGULAMA

5BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır;

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

6E DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı 2024 Askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne zaman gidilir

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024