E DEVLET BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı 2024? Askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne zaman gidilir?

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı 2024? Sorusu yanıt buldu. 2024 yılında bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunanlar vatandaşlar askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. T.C. Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yayımladığı paylaşımla askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu. Peki, Askerlik yerleri açıklandıktan sonra ne zaman gidilir?