Düzceli kadın ömrünü ailesine adadı! Hiç evlenmedi baba mesleğiyle 8 kardeşini okuttu

'HERKES YAPSIN, ÇOK KOLAY BİR MESLEK'



Hacer Uğurlu, yaylalarda kovan başı verimin 50-60 kilolara kadar çıktığını belirterek, "Üretim yaptığımız sahayı kontrole profesörler geldi, hepsi bizden arı aldı. 300'e yakın kovanımız var. 8 erkek kardeşim var, onların da arıları var, onlara da ben bakıyorum.