Düzce'de köylerin su çilesi sona erecek: 18 su alma yapısı ve yeni isale hattı geliyor!

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Düzce İl Özel İdare bütçesiyle gerçekleştirilen Köprübaşı Grubu Su Alma Yapısı ve Kısmi İsale Hattı Yapım İşi, Düzce İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün proje, maliyet ve kontrollük çalışmalarıyla devam ediyor. Proje kapsamında Merkez ilçeye bağlı Köprübaşı, Ömerfendi ve Yayakbaşı köyleri ile Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı ve Sarıdere köylerinin içme suyu altyapısı güçlendiriliyor.