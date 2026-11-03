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GündemDüzce'de köylerin su çilesi sona erecek: 18 su alma yapısı ve yeni isale hattı geliyor!
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Düzce'de köylerin su çilesi sona erecek: 18 su alma yapısı ve yeni isale hattı geliyor!

03.11.2026 - 09:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal kesimdeki vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve kesintisiz içme suyuna erişimini güvence altına almak amacıyla yürüttüğü altyapı hamlelerine ara vermeden devam ediyor. 2026 yılı yatırım programı kapsamında başlatılan "Merkez İlçe Köprübaşı Grubu Su Alma Yapısı ve Kısmi İsale Hattı Yapım İşi" projelerinde hummalı çalışma sürüyor. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü mühendisleri ve teknik ekiplerinin denetiminde ilerleyen projede fiziki imalatların yüzde 40’lık bölümü geride bırakıldı.

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1Düzce'de köylerin su çilesi sona erecek: 18 su alma yapısı ve yeni isale hattı geliyor!

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Düzce İl Özel İdaresi, Merkez İlçe Köprübaşı Grubu'nda yer alan köylerin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen projede imalatların yüzde 40'ı tamamlandı.

2Düzce'de köylerin su çilesi sona erecek: 18 su alma yapısı ve yeni isale hattı geliyor!

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Düzce İl Özel İdare bütçesiyle gerçekleştirilen Köprübaşı Grubu Su Alma Yapısı ve Kısmi İsale Hattı Yapım İşi, Düzce İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün proje, maliyet ve kontrollük çalışmalarıyla devam ediyor. Proje kapsamında Merkez ilçeye bağlı Köprübaşı, Ömerfendi ve Yayakbaşı köyleri ile Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı ve Sarıdere köylerinin içme suyu altyapısı güçlendiriliyor.

3Düzce'de köylerin su çilesi sona erecek: 18 su alma yapısı ve yeni isale hattı geliyor!

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Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 3 kilometre PE isale hattı, 18 adet su alma yapısı ve 2 adet maslak imalatı gerçekleştiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 5 köyün içme suyu altyapısının daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi, köylerin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini desteklemek amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

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