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MagazinDünyayı sallayan iddia! 'ASAP Rocky, Rihanna'yı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı'
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• 16 Nisan 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:

Dünyayı sallayan iddia! 'ASAP Rocky, Rihanna'yı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı'

Kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanan Rihanna, şimdi de bir aldatma iddiasıyla gündemin ilk sıralarında. Bir moda blogger'ının Twitter'da paylaştığı mesaja göre bebeğinin babası, sevgilisi ASAP Rocky, Rihanna'yı ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattı.

• 16 Nisan 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:
1Dünyayı sallayan iddia ASAP Rocky, Rihannayı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı
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Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, annelik heyecanı yaşarken hiç beklemediği bir haberle sarsıldı. İddiaya göre ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Rihanna, sevgilisi tarafından aldatıldı.

2Dünyayı sallayan iddia ASAP Rocky, Rihannayı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı

Karnı burnunda Rihanna'nın aldatıldığı iddiasını ortaya atan kişi moda blogger'ı Louis Pisano. Sosyal medyayı ayağa kaldıran mesaj ise şöyle: "Rihanna ve ASAP Rocky ayrıldı. Rihanna, ASAP'ın kendisini ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığını öğrenince ondan ayrıldı."

3Dünyayı sallayan iddia ASAP Rocky, Rihannayı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı

Pisano'nun mesajı bu kadarla da sınırlı değildi. Mesajında, Amina Muaddi'nin, Rihanna'nın sahip olduğu Fenty markası için ayakkabı tasarımlarından sorumlu olduğunu da ekledi. Bu arada Rihanna'nın Muaddi'nin imzasını taşıyan ayakkabıları da sık sık giydiğini belirtti.

4Dünyayı sallayan iddia ASAP Rocky, Rihannayı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı

Dedikoduların ardından Rihanna, Muaddi'yi Instagram hesabından takipten çıktı. Barbadoslu şarkıcının, Asap Rocky ve Amina Muaddi'yi birlikte yakaladığı söylentisi de ortaya atıldı.

5Dünyayı sallayan iddia ASAP Rocky, Rihannayı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı

Bir sosyal medya kullanıcısı da yaptığı paylaşımda ASAP Rocky ve Rihanna'nın ayrıldığını, bunun sebebinin de Amina Muaddi olduğunu belirtti.

6Dünyayı sallayan iddia ASAP Rocky, Rihannayı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı

Aynı kullanıcı, rapçi ile tasarımcının ilişkisinin yeni olmadığını ve yıllardır görüştüklerini de açıkladı.

7Dünyayı sallayan iddia ASAP Rocky, Rihannayı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı

Çıkan haberlerin ardından taraflar henüz konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.

8Dünyayı sallayan iddia ASAP Rocky, Rihannayı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı

Ayrıca rapçinin Rihanna'yı aldattığı iddiaları, ünlü şarkıcının hem Twitter hem de Google gündeminde trend olmasına sebep oldu.

92020DE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

2020'DE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Rihanna, kendi giyim markası için 2020'de Amina Muaddi ile bir araya gelmişti. Şarkıcı için ayakkabı tasarlayan Muaddi, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmıştı.

10Dünyayı sallayan iddia ASAP Rocky, Rihannayı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı

Öte yandan daha önce arkadaş olduğu kişilerle kolay kolay romantik türde bir ilişkiye girmediğini belirten ünlü yıldız, partneri Asap Rocky için, "Onu tanımak için ve onun da beni tanıması için acele etmedim." ifadelerini kullanmıştı.

11Dünyayı sallayan iddia ASAP Rocky, Rihannayı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı

Sevgilisi için "Zamanla benim ailem oldu." diyen Rihanna, annesinin de ilk andan itibaren ona bayıldığını söylemişti.

12Dünyayı sallayan iddia ASAP Rocky, Rihannayı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı

Rocky ile ilişkilerindeki en sevdiği şeyin şeffaflık olduğunu belirten yıldız, hedefler, korkular ve özgüvensizler hakkında açıkça konuşabildiklerini dile getirmişti.

13Dünyayı sallayan iddia ASAP Rocky, Rihannayı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı

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