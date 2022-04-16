• 16 Nisan 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:
Dünyayı sallayan iddia! 'ASAP Rocky, Rihanna'yı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı'
Kısa bir süre sonra anne olmaya hazırlanan Rihanna, şimdi de bir aldatma iddiasıyla gündemin ilk sıralarında. Bir moda blogger'ının Twitter'da paylaştığı mesaja göre bebeğinin babası, sevgilisi ASAP Rocky, Rihanna'yı ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattı.
• 16 Nisan 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:
1
Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Rihanna, annelik heyecanı yaşarken hiç beklemediği bir haberle sarsıldı. İddiaya göre ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Rihanna, sevgilisi tarafından aldatıldı.
2
Karnı burnunda Rihanna'nın aldatıldığı iddiasını ortaya atan kişi moda blogger'ı Louis Pisano. Sosyal medyayı ayağa kaldıran mesaj ise şöyle: "Rihanna ve ASAP Rocky ayrıldı. Rihanna, ASAP'ın kendisini ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattığını öğrenince ondan ayrıldı."
3
4
6
9
10
12