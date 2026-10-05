Dünyanın en zengin beta-karoten kaynağı Beypazarı’nda yetişiyor! Restoranların ve gurmelerin yeni gözdesi!

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"Özellikle tabak süslemede çok kullanıyorlar"



Baby havucun en başta restoranlarda kullanıldığını anlatan Erdoğan, "Özellikle tabak süslemede çok kullanıyorlar. Ben de görüyorum, takip ediyorum biraz. Gurme ürünler satan marketlerde kullanılıyor. Oralarda görüyorum. Şu an pazar alanı çok geniş değil ama bilenler gerçekten de hem lezzet açısından hem de vitamin minerallerin daha yüksek olması açısından bilenler tercih ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.



Durmuş Erdoğan, son dönemde özellikle işçilik ve artan yakıt ile enerji maliyetleri nedeniyle zorlandıklarını belirterek, doğru planlama sayesinde üretimi sürdürdüklerini dile getirdi.



Gelecek sezon da üretime devam edeceklerini söyleyen Durmuş Erdoğan, brokoli, kırmızı lahana, pırasa, ıspanak, kabak, havuç, iceberg marul ve yeşil soğan başta olmak üzere çok sayıda ürün yetiştirdiklerine değindi.



"A vitamini ve lif oranı çok yüksek"



Erdoğan, gelecekte baby havuç üretiminin daha da artacağını dile getirerek, "Gerçekten de insanlar birazcık farkına varacaklar diye düşünüyorum. Hem vitamin minerallerinin yüksek olması hem de yaprağıyla ve toprağıyla birlikte aslında evinize giriyor olması büyük bir avantaj olacaktır. Hem yüksek miktarda bulunan A vitamini ve lif oranı çok yüksek olduğu için vücut sağlığı açısından havucun büyük bir önemi var. Baby havucunda gerçekten de yeri anlaşılacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.