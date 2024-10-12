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Dünyanın en iyisi Zonguldak'tan çıktı! Genç çift dede mesleğini zirveye taşıdı

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

AA
• 12 Ekim 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
AA
• 12 Ekim 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
1Dünyanın en iyisi Zonguldaktan çıktı Genç çift dede mesleğini zirveye taşıdı

Dededen kalma arıcılık mesleğini ailesiyle sürdüren 32 yaşındaki Muhammet Akosman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Bölümünden mezun olmasının ardından 2016 yılında "Genç Çiftçi" projesinden yararlanarak 40 kovan desteği aldı.

2Dünyanın en iyisi Zonguldaktan çıktı Genç çift dede mesleğini zirveye taşıdı

Her geçen gün kovan sayısını artıran, bu süreçte eşi 33 yaşındaki Sevgi Akosman ile hayatını birleştiren Akosman, kovan sayısını 8 yılda yaklaşık 800'e çıkardı.

3Dünyanın en iyisi Zonguldaktan çıktı Genç çift dede mesleğini zirveye taşıdı

Balın kalitesini önemseyerek her yıl tahlillerini yaptıran Akosman, 2023 yılında ürettiği kestane balının gerekli analizlerini yaptırarak 1423 prolin değerinde olduğunu öğrendi.

4Dünyanın en iyisi Zonguldaktan çıktı Genç çift dede mesleğini zirveye taşıdı

Saflık derecesini ve kalitesini gösteren bu prolin değerindeki balı Londra'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenen Global Honey Stars-Uluslararası Londra Dünya Bal Yarışmasına gönderen Akosman, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü aldı.

5Dünyanın en iyisi Zonguldaktan çıktı Genç çift dede mesleğini zirveye taşıdı

Akosman, sağlığa olan faydası, benzersizliği ve tadı dolayısıyla kalitesi tescillenen kestane balını dünyaya tanıtmak için bilinçli arıcılık yöntemleriyle üretime devam ediyor. Bu yıl yaptırdığı analizlerde de 1980,3 prolin değerine sahip kestane balı üreten Akosman, eşiyle birçok genç üreticiye örnek oluyor.

6Bu balın derece alacağını çok iyi biliyordum

"Bu balın derece alacağını çok iyi biliyordum"

Muhammet Akosman, gazetecilere, dededen gelen arıcılık mesleğini sürdürdüğünü, 2016 yılında ailesinin dışında genç çiftçi desteğiyle 40 kovan aldığını söyledi.Kendilerini kestane balına adadıklarını belirten Akosman, şu an 800'e yakın kovanlarının olduğunu dile getirdi.

7Dünyanın en iyisi Zonguldaktan çıktı Genç çift dede mesleğini zirveye taşıdı

Akosman, her yıl kendi ürettikleri balı tahlile gönderdiklerini ve kendilerini tatmin edici sonuçları görmek istediklerini anlatarak, "Burada da yüksek prolin değerlerinin her geçen yıl arttığını gördüğümüzde bu bizi gururlandırıyor, mutlu ediyor. Kestane balının insan sağlığına da çok faydası var. Akciğerlere, mide ve kalp rahatsızlıklarına, bağışıklığa birçok faydası var. Özellikle antioksidan değeri bakımından kestane balımız dünyada ilk sıralarda geliyor. Bu da kestane balını diğer ballardan ayırıyor." diye konuştu.

8Dünyanın en iyisi Zonguldaktan çıktı Genç çift dede mesleğini zirveye taşıdı

Londra'daki yarışmadan ödül almalarına değinen Akosman, "Bu balı gönderirken derece alacağını çok iyi biliyordum, kendimden emindim. 2023 yılında ürettiğim kestane balıyla yarışmaya katıldım. Orada 'Altın Bal Ödülü'nü alarak dünyaya tanıttım." dedi.