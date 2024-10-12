Dünyanın en iyisi Zonguldak'tan çıktı! Genç çift dede mesleğini zirveye taşıdı

Akosman, her yıl kendi ürettikleri balı tahlile gönderdiklerini ve kendilerini tatmin edici sonuçları görmek istediklerini anlatarak, "Burada da yüksek prolin değerlerinin her geçen yıl arttığını gördüğümüzde bu bizi gururlandırıyor, mutlu ediyor. Kestane balının insan sağlığına da çok faydası var. Akciğerlere, mide ve kalp rahatsızlıklarına, bağışıklığa birçok faydası var. Özellikle antioksidan değeri bakımından kestane balımız dünyada ilk sıralarda geliyor. Bu da kestane balını diğer ballardan ayırıyor." diye konuştu.