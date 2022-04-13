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DünyaDünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesini Amerikalılar açıkladı! Listeye Türkiye damga vurdu...
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Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesini Amerikalılar açıkladı! Listeye Türkiye damga vurdu...

2022 yılının en iyi hava kuvvetleri listesi belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ünlü savaş istatistik sitesi Globalfirepower, 2022 yılına ait çok önemli verileri paylaştı. Her yıl düzenli şekilde açıklanan ülkelerin savunma kuvvetleri ile ilgili veriler bu yıl için de duyuruldu. Dünyada en güçlü ordular, donanma kuvvetleri, kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri tek tek belirleniyor. Birçok istatistiki veri kullanarak hazırlanan rapor dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2022 sıralamasını da ortaya koydu. Türkiye ve Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dev sıralama...

• 13 Nisan 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
• 13 Nisan 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
1Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesini Amerikalılar açıkladı Listeye Türkiye damga vurdu...

Dünyada 2022'nin en iyi hava kuvvetleri sıralaması belli oldu. Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen en önemli kıstaslardan biri en iyi hava kuvvetlerine sahip olmaktır. Dünyada 2022'nin En İyi Hava Kuvvetleri ABD'li ünlü internet sitesi tarafından açıklandı. Türkiye de listede üstelik önemli bir noktada. Azerbaycan ise 60. sıradan sıralamaya dahil oldu.

2Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesini Amerikalılar açıkladı Listeye Türkiye damga vurdu...

İşte 2022'de dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 60 ülke...

360 AZERBAYCAN

60 AZERBAYCAN

459 TUNUS

59 TUNUS

558 KENYA

58 KENYA

657 HOLLANDA

57 HOLLANDA

756 İSVİÇRE

56 İSVİÇRE

855 NORVEÇ

55 NORVEÇ

954 KATAR

54 KATAR

1053 YEMEN

53 YEMEN

1152 FİLİPİNLER

52 FİLİPİNLER

1251 BANGLADEŞ

51 BANGLADEŞ

1350 SUDAN

50 SUDAN

1449 FİNLANDİYA

49 FİNLANDİYA

1548 ÖZBEKİSTAN

48 ÖZBEKİSTAN

1647 BELARUS

47 BELARUS

1746 İSVEÇ

46 İSVEÇ

1845 VİETNAM

45 VİETNAM

1944 ARJANTİN

44 ARJANTİN

2043 GÜNEY AFRİKA

43 GÜNEY AFRİKA

2142 KAZAKİSTAN

42 KAZAKİSTAN

2241 PERU

41 PERU

2340 SİNGAPUR

40 SİNGAPUR

2439 FAS

39 FAS

2538 ÜRDÜN

38 ÜRDÜN

2637 VENEZUELA

37 VENEZUELA

2736 MYANMAR

36 MYANMAR

2835 ŞİLİ

35 ŞİLİ

2934 ANGOLA

34 ANGOLA

3033 UKRAYNA

33 UKRAYNA

3132 IRAK

32 IRAK

3231 KANADA

31 KANADA

3330 AVUSTRALYA

30 AVUSTRALYA

3429 ENDONEZYA

29 ENDONEZYA

3528 SURİYE

28 SURİYE

3627 POLONYA

27 POLONYA

3726 KOLOMBİYA

26 KOLOMBİYA

3825 TAYLAND

25 TAYLAND

3924 MEKSİKA

24 MEKSİKA

4023 İSPANYA

23 İSPANYA

4122 İRAN

22 İRAN

4221 CEZAYİR

21 CEZAYİR

4320 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

20 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

4419 İSRAİL

19 İSRAİL

4518 ALMANYA

18 ALMANYA

4617 YUNANİSTAN

17 YUNANİSTAN

4716 BREZİLYA

16 BREZİLYA

4815 BİRLEŞİK KRALLIK

15 BİRLEŞİK KRALLIK

4914 TAYVAN

14 TAYVAN

5013 İTALYA

13 İTALYA

5112 SUUDİ ARABSİTAN

12 SUUDİ ARABSİTAN

5211 KUZEY KORE

11 KUZEY KORE

5310 FRANSA

10 FRANSA

549 TÜRKİYE

9 TÜRKİYE

558 MISIR

8 MISIR

567 PAKİSTAN

7 PAKİSTAN

576 JAPONYA

6 JAPONYA

585 GÜNEY KORE

5 GÜNEY KORE

594 HİNDİSTAN

4 HİNDİSTAN

603 ÇİN

3 ÇİN

612 RUSYA

2 RUSYA

621 ABD

1 ABD

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