Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesini Amerikalılar açıkladı! Listeye Türkiye damga vurdu...
2022 yılının en iyi hava kuvvetleri listesi belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ünlü savaş istatistik sitesi Globalfirepower, 2022 yılına ait çok önemli verileri paylaştı. Her yıl düzenli şekilde açıklanan ülkelerin savunma kuvvetleri ile ilgili veriler bu yıl için de duyuruldu. Dünyada en güçlü ordular, donanma kuvvetleri, kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri tek tek belirleniyor. Birçok istatistiki veri kullanarak hazırlanan rapor dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2022 sıralamasını da ortaya koydu. Türkiye ve Türk Hava Kuvvetleri kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dev sıralama...
• 13 Nisan 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
• 13 Nisan 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
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Dünyada 2022'nin en iyi hava kuvvetleri sıralaması belli oldu. Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen en önemli kıstaslardan biri en iyi hava kuvvetlerine sahip olmaktır. Dünyada 2022'nin En İyi Hava Kuvvetleri ABD'li ünlü internet sitesi tarafından açıklandı. Türkiye de listede üstelik önemli bir noktada. Azerbaycan ise 60. sıradan sıralamaya dahil oldu.
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İşte 2022'de dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 60 ülke...
3
60 AZERBAYCAN
4
59 TUNUS
5
58 KENYA
6
57 HOLLANDA
7
56 İSVİÇRE
8
55 NORVEÇ
9
54 KATAR
10
53 YEMEN
11
52 FİLİPİNLER
12
51 BANGLADEŞ
13
50 SUDAN
14
49 FİNLANDİYA
15
48 ÖZBEKİSTAN
16
47 BELARUS
17
46 İSVEÇ
18
45 VİETNAM
19
44 ARJANTİN
20
43 GÜNEY AFRİKA
21
42 KAZAKİSTAN
22
41 PERU
23
40 SİNGAPUR
24
39 FAS
25
38 ÜRDÜN
26
37 VENEZUELA
27
36 MYANMAR
28
35 ŞİLİ
29
34 ANGOLA
30
33 UKRAYNA
31
32 IRAK
32
31 KANADA
33
30 AVUSTRALYA
34
29 ENDONEZYA
35
28 SURİYE
36
27 POLONYA
37
26 KOLOMBİYA
38
25 TAYLAND
39
24 MEKSİKA
40
23 İSPANYA
41
22 İRAN
42
21 CEZAYİR
43
20 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
44
19 İSRAİL
45
18 ALMANYA
46
17 YUNANİSTAN
47
16 BREZİLYA
48
15 BİRLEŞİK KRALLIK
49
14 TAYVAN
50
13 İTALYA
51
12 SUUDİ ARABSİTAN
52
11 KUZEY KORE
53
10 FRANSA
54
9 TÜRKİYE
55
8 MISIR
56
7 PAKİSTAN
57
6 JAPONYA
58
5 GÜNEY KORE
59