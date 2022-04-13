Dünyanın en iyi hava kuvvetleri 2022 listesini Amerikalılar açıkladı! Listeye Türkiye damga vurdu...

Dünyada 2022'nin en iyi hava kuvvetleri sıralaması belli oldu. Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen en önemli kıstaslardan biri en iyi hava kuvvetlerine sahip olmaktır. Dünyada 2022'nin En İyi Hava Kuvvetleri ABD'li ünlü internet sitesi tarafından açıklandı. Türkiye de listede üstelik önemli bir noktada. Azerbaycan ise 60. sıradan sıralamaya dahil oldu.