Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: İşte Türkiye'nin Global Firepower 2025 listesindeki yeri
GlobalFirepower.com 2025'in en güçlü orduları listesinde Türkiye'ye geniş yer verdi. Yıllık raporda Türk Hava Kuvvetleri filosunun "Hürkuş ve T129 saldırı helikopteri gibi eklemelerle büyüyen yerli gücünden yararlandığı" belirtildi. İşte ABD, Rusya, Çin dahil dünyanın en güçlü ordularının sıralamaları, uçak sayıları, filoları, askeri personelleri ve Türk ordusunun detaylı analizi...
• 13 Ocak 2025 - 14:41 • Son Güncelleme:
• 13 Ocak 2025 - 14:41 • Son Güncelleme: