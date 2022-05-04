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DünyaDünyanın en dayanıklı ve sıradışı şehri inşa ediliyor! Doğal afetler, seller ve depremden etkilenmiyor...
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Dünyanın en dayanıklı ve sıradışı şehri inşa ediliyor! Doğal afetler, seller ve depremden etkilenmiyor...

Dünyanın en sıradışı şehri Güney kore'de inşa ediliyor. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma dünyanın dört bir yanında deniz seviyelerinde yükselmeye neden oluyor ve kıyı şehirlerini sular altında kalmakla tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), buna karşı sellere ve diğer doğal afetlere karşı dayanıklı bir yüzen şehri Güney Kore'nin Busan kentinde inşa ediyor. Tüm enerjisini kendi kendine üretecek olan ve yaklaşık 100 bin kişiyi barındırması beklenen Oceanix Busan adlı kentten ilk konsept fotoğraflar yayınlandı.

• 04 Mayıs 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
• 04 Mayıs 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
1Dünyanın en dayanıklı ve sıradışı şehri inşa ediliyor Doğal afetler, seller ve depremden etkilenmiyor...

Güney Kore’nin başkent Seul'den sonra en kalabalık ikinci şehri olan liman kenti Busan'da dünyanın ilk yüzen şehri inşa ediliyor. Kentin tasarımına ilişkin planlar ve konsept görselleri bu haftanın başında New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde açıklandı.

2Dünyanın en dayanıklı ve sıradışı şehri inşa ediliyor Doğal afetler, seller ve depremden etkilenmiyor...

"Oceanix Busan" olarak bilinen şehrin "denizin yükselmesi nedeniyle meydana gelen sellere karşı dayanıklı olması ve kendi gıdasını, enerjisini ve suyunu sağlayan "dünyanın ilk prototip sürdürülebilir yüzen şehri" olacağı bildirildi.

3Dünyanın en dayanıklı ve sıradışı şehri inşa ediliyor Doğal afetler, seller ve depremden etkilenmiyor...

BM ve New York merkezli sürdürülebilir tasarım firması Oceanix ortaklığında oluşturulan yeni şehir, birbirine bağlı ve köprülerle karaya inen üç yüzer platformdan oluşacağı belirtildi.

4GENİŞLEYEN VE KENDİ KENDİNİ TAMİR EDEN MALZEMEYLE İNŞA EDİLİYOR

GENİŞLEYEN VE KENDİ KENDİNİ TAMİR EDEN MALZEMEYLE İNŞA EDİLİYOR

Oceanix Busan’ı oluşturan üç platformun betondan daha sert ancak yüzer durumda olan bir malzeme olan Biorock ile kaplanacağı aktarıldı. Biorock, "yıllar içinde genişleyen, kendini iyileştiren ve güçlenen” benzersiz bir okyanus inşaat teknolojisi olarak tanımlanıyor. NBC News'ın bildirdiğine göre, platformun beş kattan daha yüksek olmayacak binaları kereste ve bambu gibi diğer hafif malzemelerle yapılacak.

5İHTİYAÇ DUYDUĞU ENERJİNİN YÜZDE 100’ÜNÜ KENDİ ÜRETECEK

İHTİYAÇ DUYDUĞU ENERJİNİN YÜZDE 100’ÜNÜ KENDİ ÜRETECEK

BM'ye göre, tamamen sürdürülebilir şehir, "gerekli enerjinin yüzde 100'ünü yüzer ve çatıdaki fotovoltaik paneller aracılığıyla sahada üreten" birbirine bağlı bir altılı sistem ile çalışacak. Altılı sistem, sıfır atık ve döngüsel sistemler, kapalı döngü su sistemleri, gıda, net sıfır enerji, yenilikçi hareketlilik ve kıyı habitatının yenilenmesini içeriyor.

6Dünyanın en dayanıklı ve sıradışı şehri inşa ediliyor Doğal afetler, seller ve depremden etkilenmiyor...

Sıfır atık sistemleri, atıkları enerjiye, tarımsal hammaddeye ve geri dönüştürülmüş malzemelere dönüştürmeyi amaçıyor. BM, üç yüzer platformun her birinin kendi suyunu arıtıp dolduracağını, ayrıca kaynakları azaltacağını ve geri dönüştüreceğini duyurdu.

7Dünyanın en dayanıklı ve sıradışı şehri inşa ediliyor Doğal afetler, seller ve depremden etkilenmiyor...

Oceanix ise şehrin aynı zamanda "yüksek verimli, merkezi olmayan, topraksız ve permakültür sistemlerinden" sürekli bir organik ürün arzı sağlayacağını açıkladı.

8NÜFUSU YAKLAŞIK 100 BİN OLACAK

NÜFUSU YAKLAŞIK 100 BİN OLACAK

Üç yüzer platformda toplam yaklaşık altı hekta) alana yayılan yüzen şehir, başlangıçta 12 bin kişilik bir topluluğa ev sahipliği yapacak. Ancak 20'den fazla platforma genişleme ve yaklaşık 100 bin kişiyi barındırma potansiyeline sahip olacak.

9Dünyanın en dayanıklı ve sıradışı şehri inşa ediliyor Doğal afetler, seller ve depremden etkilenmiyor...

BM'ye göre, yüzer platformlara, Busan'ın ihtiyaçlarına göre zamanla genişleyip daralabilen fotovoltaik paneller ve seralar içeren onlarca üretken alan eşlik ediyor.

103 FARKLI MAHALLEYE SAHİP OLACAK

3 FARKLI MAHALLEYE SAHİP OLACAK

Şehrin üç yüzer platformu (mahalleleri) her biri farklı bir amaca hizmet edecek. Bir platform ziyaretçiler için bir konaklama alanı olacak. "Deniz manzarasını en üst düzeye çıkarmak" için tasarlanan bu alan aynı zamanda perakende ve yemek seçenekleri de sunacak. Başka bir platform, konut binaları, ortak bir arka bahçe ve diğer kamusal alanlarla bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

11Dünyanın en dayanıklı ve sıradışı şehri inşa ediliyor Doğal afetler, seller ve depremden etkilenmiyor...

Oceanix'e göre, araştırma tesisi olarak hizmet veren üçüncü bir platform, "herkesin keyfini çıkarması için hidroponik kulelerden oluşan bir ormanda yiyecek yetiştiren" "sıcaklık kontrollü merkezi atriyum" olarak tanımlanan ortak bir kış bahçesine sahip olacak.

12GELENEKSEL TOPLU TAŞIMA BİÇİMLERİ OLMAYACAK

GELENEKSEL TOPLU TAŞIMA BİÇİMLERİ OLMAYACAK

Tüm bunların yanı sıra, dünyanın ilk yüzen şehrinde geleneksel arabalar veya trenler olmayacağı için sakinlerin ve ziyaretçilerin bisikletle veya yürüyerek seyahat etmeleri bekleniyor. Oceanix'e göre, şehir "düşük ulaşım talebine sahip entegre, karma ve üretken bir topluluk için ortak ve çok modlu mobilite ve aktif modlar" içerecek.

13İNŞAAT HENÜZ BAŞLAMADI

İNŞAAT HENÜZ BAŞLAMADI

Proje, yükselen deniz seviyelerinin tehdidi altındaki kıyı şehirlerine çözümler sağlamaya yardımcı olmak amacıyla ilk olarak Kasım 2021'de resmi olarak imzalandı. BM'ye göre,"dünya çapındaki mega şehirlerin" yüzde 90'ı yükselen deniz seviyeleri tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Sel, milyarlarca dolarlık altyapıyı yok ediyor ve milyonlarca iklim mültecisini evlerini terk etmeye zorluyor.

14Dünyanın en dayanıklı ve sıradışı şehri inşa ediliyor Doğal afetler, seller ve depremden etkilenmiyor...

Oceanix Busan'ın inşasına ne zaman başlanacağı bilinmiyor ancak inşaatının iki yıl sürmesi bekleniyor ve tamamlanmasının 2025'ten önce olması pek olası değil.

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