Dünyanın en dayanıklı ve sıradışı şehri inşa ediliyor! Doğal afetler, seller ve depremden etkilenmiyor...

3 FARKLI MAHALLEYE SAHİP OLACAK

Şehrin üç yüzer platformu (mahalleleri) her biri farklı bir amaca hizmet edecek. Bir platform ziyaretçiler için bir konaklama alanı olacak. "Deniz manzarasını en üst düzeye çıkarmak" için tasarlanan bu alan aynı zamanda perakende ve yemek seçenekleri de sunacak. Başka bir platform, konut binaları, ortak bir arka bahçe ve diğer kamusal alanlarla bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.