Dünyanın en dayanıklı ve sıradışı şehri inşa ediliyor! Doğal afetler, seller ve depremden etkilenmiyor...
Dünyanın en sıradışı şehri Güney kore'de inşa ediliyor. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma dünyanın dört bir yanında deniz seviyelerinde yükselmeye neden oluyor ve kıyı şehirlerini sular altında kalmakla tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), buna karşı sellere ve diğer doğal afetlere karşı dayanıklı bir yüzen şehri Güney Kore'nin Busan kentinde inşa ediyor. Tüm enerjisini kendi kendine üretecek olan ve yaklaşık 100 bin kişiyi barındırması beklenen Oceanix Busan adlı kentten ilk konsept fotoğraflar yayınlandı.
Güney Kore’nin başkent Seul'den sonra en kalabalık ikinci şehri olan liman kenti Busan'da dünyanın ilk yüzen şehri inşa ediliyor. Kentin tasarımına ilişkin planlar ve konsept görselleri bu haftanın başında New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde açıklandı.
"Oceanix Busan" olarak bilinen şehrin "denizin yükselmesi nedeniyle meydana gelen sellere karşı dayanıklı olması ve kendi gıdasını, enerjisini ve suyunu sağlayan "dünyanın ilk prototip sürdürülebilir yüzen şehri" olacağı bildirildi.
BM ve New York merkezli sürdürülebilir tasarım firması Oceanix ortaklığında oluşturulan yeni şehir, birbirine bağlı ve köprülerle karaya inen üç yüzer platformdan oluşacağı belirtildi.
GENİŞLEYEN VE KENDİ KENDİNİ TAMİR EDEN MALZEMEYLE İNŞA EDİLİYOR
Oceanix Busan’ı oluşturan üç platformun betondan daha sert ancak yüzer durumda olan bir malzeme olan Biorock ile kaplanacağı aktarıldı. Biorock, "yıllar içinde genişleyen, kendini iyileştiren ve güçlenen” benzersiz bir okyanus inşaat teknolojisi olarak tanımlanıyor. NBC News'ın bildirdiğine göre, platformun beş kattan daha yüksek olmayacak binaları kereste ve bambu gibi diğer hafif malzemelerle yapılacak.
İHTİYAÇ DUYDUĞU ENERJİNİN YÜZDE 100’ÜNÜ KENDİ ÜRETECEK
BM'ye göre, tamamen sürdürülebilir şehir, "gerekli enerjinin yüzde 100'ünü yüzer ve çatıdaki fotovoltaik paneller aracılığıyla sahada üreten" birbirine bağlı bir altılı sistem ile çalışacak. Altılı sistem, sıfır atık ve döngüsel sistemler, kapalı döngü su sistemleri, gıda, net sıfır enerji, yenilikçi hareketlilik ve kıyı habitatının yenilenmesini içeriyor.
Sıfır atık sistemleri, atıkları enerjiye, tarımsal hammaddeye ve geri dönüştürülmüş malzemelere dönüştürmeyi amaçıyor. BM, üç yüzer platformun her birinin kendi suyunu arıtıp dolduracağını, ayrıca kaynakları azaltacağını ve geri dönüştüreceğini duyurdu.
Oceanix ise şehrin aynı zamanda "yüksek verimli, merkezi olmayan, topraksız ve permakültür sistemlerinden" sürekli bir organik ürün arzı sağlayacağını açıkladı.
NÜFUSU YAKLAŞIK 100 BİN OLACAK
Üç yüzer platformda toplam yaklaşık altı hekta) alana yayılan yüzen şehir, başlangıçta 12 bin kişilik bir topluluğa ev sahipliği yapacak. Ancak 20'den fazla platforma genişleme ve yaklaşık 100 bin kişiyi barındırma potansiyeline sahip olacak.
BM'ye göre, yüzer platformlara, Busan'ın ihtiyaçlarına göre zamanla genişleyip daralabilen fotovoltaik paneller ve seralar içeren onlarca üretken alan eşlik ediyor.
3 FARKLI MAHALLEYE SAHİP OLACAK
Şehrin üç yüzer platformu (mahalleleri) her biri farklı bir amaca hizmet edecek. Bir platform ziyaretçiler için bir konaklama alanı olacak. "Deniz manzarasını en üst düzeye çıkarmak" için tasarlanan bu alan aynı zamanda perakende ve yemek seçenekleri de sunacak. Başka bir platform, konut binaları, ortak bir arka bahçe ve diğer kamusal alanlarla bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.
Oceanix'e göre, araştırma tesisi olarak hizmet veren üçüncü bir platform, "herkesin keyfini çıkarması için hidroponik kulelerden oluşan bir ormanda yiyecek yetiştiren" "sıcaklık kontrollü merkezi atriyum" olarak tanımlanan ortak bir kış bahçesine sahip olacak.
GELENEKSEL TOPLU TAŞIMA BİÇİMLERİ OLMAYACAK
Tüm bunların yanı sıra, dünyanın ilk yüzen şehrinde geleneksel arabalar veya trenler olmayacağı için sakinlerin ve ziyaretçilerin bisikletle veya yürüyerek seyahat etmeleri bekleniyor. Oceanix'e göre, şehir "düşük ulaşım talebine sahip entegre, karma ve üretken bir topluluk için ortak ve çok modlu mobilite ve aktif modlar" içerecek.
İNŞAAT HENÜZ BAŞLAMADI
Proje, yükselen deniz seviyelerinin tehdidi altındaki kıyı şehirlerine çözümler sağlamaya yardımcı olmak amacıyla ilk olarak Kasım 2021'de resmi olarak imzalandı. BM'ye göre,"dünya çapındaki mega şehirlerin" yüzde 90'ı yükselen deniz seviyeleri tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Sel, milyarlarca dolarlık altyapıyı yok ediyor ve milyonlarca iklim mültecisini evlerini terk etmeye zorluyor.
Oceanix Busan'ın inşasına ne zaman başlanacağı bilinmiyor ancak inşaatının iki yıl sürmesi bekleniyor ve tamamlanmasının 2025'ten önce olması pek olası değil.