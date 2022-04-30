Dünyada sadece Türkiye'de var! Kilosu 22 bin lira! Pırlantadan daha nadir

Üretimini yaptığımız cevher, alüminyum boksit madeni ve bu sene 200 bin ton üretimim hedefimiz var. Her giden gemi Türkiye'ye 500 bin Euro gelir getiriyor. Şu an ki anlaşmalarımızla bu sene 20 gemi göndermeyi planlıyoruz. Onun yanında çok nadir olarak diaspor kristalleri bulunuyor.