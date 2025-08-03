Dünyada ikinci Türkiye'de tek! Tek parça halindeki en büyük subasar ormanı: Acarlar Longozu ziyaretçilerini doğal güzellikleri keşfe çıkarıyor

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Fotoğraf çekilebilecek nilüferler, farklı kuş türleri, farklı yılanlar, kaplumbağalar var. Bunun haricinde parkurumuzda dinlenme alanları, kitap okuma etkinliği yapılabilecek alanımız da var. Yürüyüşten döndüklerinde misafirlerimizin yüzündeki tebessümü görünce bizler de onlar kadar mutlu oluyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlamda bu hizmetin kat kat üstüne koymak için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.