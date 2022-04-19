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Dünya şaşkın! Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...

Dünyada ikinci salgın endişesi. AB sağlık ajansı ilk olarak İngiltere'deki çocuklarda tespit edilen bilinmeyen kökenli hepatit vakalarının şimdi dört Avrupa ülkesinde ve ABD'de kaydedildiğini duyurdu.

• 19 Nisan 2022 - 22:13 • Son Güncelleme:
• 19 Nisan 2022 - 22:13 • Son Güncelleme:
1Dünya şaşkın Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABDde yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) yapılan açıklamada, İngiltere'deki hepatit vakalarının aynısının Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da da bazı çocuklarda tespit edildiği bildirildi.

2Dünya şaşkın Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABDde yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...

Öte yandan ABD'nin Alabama eyaletinde de 1-6 yaşındaki 9 çocukta, İngiltere'deki hepatit vakalarından birinde rastlanan ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs görüldüğü kaydedildi.

3Dünya şaşkın Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABDde yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...

Bu ülkelerdeki hepatit vakalarının sebebinin bilinmediği ve ECDC'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere yerel ortaklarıyla söz konusu vakalardaki hepatit virüsünün kaynağını incelemeyi sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

4Dünya şaşkın Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABDde yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...

Cuma günü Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de 5 Nisan'dan bu yana bildirilen 84 şiddetli akut hepatit vakasını izlediğini ve önümüzdeki günlerde daha fazla vaka beklediğini söyledi.

5Dünya şaşkın Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABDde yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...

Çoğu durumda çocukların ateşi yoktu. Ancak Birleşik Krallık'taki bazı vakalar o kadar şiddetliydi ki, hem WHO hem de ECDC, altı çocuğa karaciğer nakli yapılırken, hastaların uzman çocuk karaciğer birimlerine transfer edilmesi gerektiğini söyledi.

6Dünya şaşkın Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABDde yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...

Enfeksiyon esas olarak 10 yaşın altındaki çocukları etkiledi ve semptomlar arasında sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı yer aldı.

7Dünya şaşkın Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABDde yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...

A'dan E'ye bilinen hepatit virüsleri çocuklarda tespit edilmedi, bu nedenle İngiliz sağlık yetkilileri yaygın virüslere veya Covid-19, enfeksiyonlar veya çevresel faktörler gibi diğer olası nedenlere olan bir bağlantıyı inceledi.

8Dünya şaşkın Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABDde yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...

ECDC, şu anda araştırmacıların en olası nedenin enfeksiyon olduğundan şüphelendiğini söyledi.

9Dünya şaşkın Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABDde yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...

ECDC, "COVID-19 aşısı ile hiçbir bağlantı tanımlanmadı ve yiyecek, içecek ve kişisel alışkanlıklarla ilgili vakalara yönelik bir anket aracılığıyla toplanan ayrıntılı bilgiler, herhangi bir ortak maruz kalma tespit edemedi." dedi.

10Dünya şaşkın Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABDde yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...

Bir halk sağlığını koruma kuruluşu olan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nda klinik ve ortaya çıkan enfeksiyonlar direktörü Meera Chand Cuma günü yaptığı açıklamada, el yıkama gibi "normal hijyen önlemlerinin" "araştırmakta olduğumuz enfeksiyonların çoğunun yayılmasını azaltmaya yardımcı olduğunu" söyledi.

11COVID-19DAN SONRA İKİNCİ KÜRESEL SALGIN ŞÜPHESİ

COVID-19'DAN SONRA İKİNCİ KÜRESEL SALGIN ŞÜPHESİ

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir küresel salgın ihtimalini gündeme taşıdı.

12Dünya şaşkın Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABDde yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...

DSÖ, bazı hepatit vakalarında Covid-19'un da tespit edildiğini, fakat hepatit vakalarının Covid-19 ile bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.

13Dünya şaşkın Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABDde yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...

Covid-19, henüz adı konmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu

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