Dünya şaşkın! Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...

Çoğu durumda çocukların ateşi yoktu. Ancak Birleşik Krallık'taki bazı vakalar o kadar şiddetliydi ki, hem WHO hem de ECDC, altı çocuğa karaciğer nakli yapılırken, hastaların uzman çocuk karaciğer birimlerine transfer edilmesi gerektiğini söyledi.