Dünya şaşkın! Gizemli Hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılmaya başladı, ülkeler alarmda...
Dünyada ikinci salgın endişesi. AB sağlık ajansı ilk olarak İngiltere'deki çocuklarda tespit edilen bilinmeyen kökenli hepatit vakalarının şimdi dört Avrupa ülkesinde ve ABD'de kaydedildiğini duyurdu.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) yapılan açıklamada, İngiltere'deki hepatit vakalarının aynısının Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da da bazı çocuklarda tespit edildiği bildirildi.
Öte yandan ABD'nin Alabama eyaletinde de 1-6 yaşındaki 9 çocukta, İngiltere'deki hepatit vakalarından birinde rastlanan ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs görüldüğü kaydedildi.
Bu ülkelerdeki hepatit vakalarının sebebinin bilinmediği ve ECDC'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere yerel ortaklarıyla söz konusu vakalardaki hepatit virüsünün kaynağını incelemeyi sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Cuma günü Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de 5 Nisan'dan bu yana bildirilen 84 şiddetli akut hepatit vakasını izlediğini ve önümüzdeki günlerde daha fazla vaka beklediğini söyledi.
Çoğu durumda çocukların ateşi yoktu. Ancak Birleşik Krallık'taki bazı vakalar o kadar şiddetliydi ki, hem WHO hem de ECDC, altı çocuğa karaciğer nakli yapılırken, hastaların uzman çocuk karaciğer birimlerine transfer edilmesi gerektiğini söyledi.
Enfeksiyon esas olarak 10 yaşın altındaki çocukları etkiledi ve semptomlar arasında sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı yer aldı.
A'dan E'ye bilinen hepatit virüsleri çocuklarda tespit edilmedi, bu nedenle İngiliz sağlık yetkilileri yaygın virüslere veya Covid-19, enfeksiyonlar veya çevresel faktörler gibi diğer olası nedenlere olan bir bağlantıyı inceledi.
ECDC, şu anda araştırmacıların en olası nedenin enfeksiyon olduğundan şüphelendiğini söyledi.
ECDC, "COVID-19 aşısı ile hiçbir bağlantı tanımlanmadı ve yiyecek, içecek ve kişisel alışkanlıklarla ilgili vakalara yönelik bir anket aracılığıyla toplanan ayrıntılı bilgiler, herhangi bir ortak maruz kalma tespit edemedi." dedi.
Bir halk sağlığını koruma kuruluşu olan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nda klinik ve ortaya çıkan enfeksiyonlar direktörü Meera Chand Cuma günü yaptığı açıklamada, el yıkama gibi "normal hijyen önlemlerinin" "araştırmakta olduğumuz enfeksiyonların çoğunun yayılmasını azaltmaya yardımcı olduğunu" söyledi.
COVID-19'DAN SONRA İKİNCİ KÜRESEL SALGIN ŞÜPHESİ
Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir küresel salgın ihtimalini gündeme taşıdı.
DSÖ, bazı hepatit vakalarında Covid-19'un da tespit edildiğini, fakat hepatit vakalarının Covid-19 ile bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiğini açıkladı.
Covid-19, henüz adı konmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu