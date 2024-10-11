Dünya birincisi Gaziantep'ten çıktı! 12 yaşındaki Hamit ismini zirveye yazdırdı
Gaziantep'te piyanonun yetenekleri olarak adlandırılan 12 yaşındaki Hamit Erdem Özpolat ve 9 yaşındaki Elif Anastasia Çavdar, uluslararası müzik sahnesinde önemli başarılar elde etti. Hamit Erdem Özpolat, II Muse Uluslararası Müzik Festivali ve Yarışması'nda Grand Prıx Ödülü kazanırken Elif Anastasia Çavdar ise Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik elde etti.
İHA
• 11 Ekim 2024 - 13:47 • Son Güncelleme:
İHA
• 11 Ekim 2024 - 13:47 • Son Güncelleme: