Dünya birincisi Gaziantep'ten çıktı! 12 yaşındaki Hamit ismini zirveye yazdırdı

Antalya'da düzenlenen yarışmada tüm kategorilerin birincisi olduğunu söyleyen Hamit Erdem Özpolat, “Ben okuma ve yazmayı erken öğrendiğim için evde piyanomuz vardı ve boş zamanlarımda onunla ilgilenerek piyano öğrenmeye karar verdim. Sonrasında öğretmenimiz Renata Çavdar ile birlikte kendimi geliştirerek yarışmalara katılmaya karar verdim. Geçen hafta ise Ukrayna Kiev'den Ukrayna Devlet Üniversitesi Avdiyevski Sanat Fakültesi Oda Orkestrası geldi. Onlarla birlikte Akdeniz'de Antalya, Marmaris ve Burdur olacak şekilde 3 yerde turneye çıktık. Antalya'da II Muse Uluslararası Müzik Festivali adlı yarışmaya katıldım ve orada tüm kategorilerin birincisi olarak bilinen Grand Prix ödülü aldım” dedi.