• 05 Mayıs 2022 - 13:21 • Son Güncelleme:
Dua Lipa eğlencenin dibine vurdu! Arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu...
Londra'daki bir konserinin ardından arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Dua Lipa, anın tadını çıkardı. Bu sırada bir arkadaşının Dua Lipa'nın göğüslerini ellemesi ise olay yarattı. Fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.
• 05 Mayıs 2022 - 13:21 • Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Londra'da konser verdi. Birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendiren Lipa daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Londra gecelerine karıştı.
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ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİ
Lipa, bir grup arkadaşı ve ekibiyle birlikte doyasıya eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar parti yapan Lipa, eğlence anında çekilen fotoğrafı nedeniyle olay yarattı.
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