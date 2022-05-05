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MagazinDua Lipa eğlencenin dibine vurdu! Arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu...
HaberlerMagazin Haberleri Dua Lipa eğlencenin dibine vurdu! Arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu...
• 05 Mayıs 2022 - 13:21 • Son Güncelleme:

Dua Lipa eğlencenin dibine vurdu! Arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu...

Londra'daki bir konserinin ardından arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Dua Lipa, anın tadını çıkardı. Bu sırada bir arkadaşının Dua Lipa'nın göğüslerini ellemesi ise olay yarattı. Fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

• 05 Mayıs 2022 - 13:21 • Son Güncelleme:
1Dua Lipa eğlencenin dibine vurdu Arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu...
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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Londra'da konser verdi. Birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendiren Lipa daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Londra gecelerine karıştı.

2ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİ

ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİ

Lipa, bir grup arkadaşı ve ekibiyle birlikte doyasıya eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar parti yapan Lipa, eğlence anında çekilen fotoğrafı nedeniyle olay yarattı.

3GÖĞÜSLERİNE DOKUNDU

GÖĞÜSLERİNE DOKUNDU

Dua Lipa'nın dans ettiği sırada bir arkadaşının ünlü şarkıcının göğüslerine dokunduğu görüldü. Dua Lipa'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa çok sayıda yorum geldi.

4Dua Lipa eğlencenin dibine vurdu Arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu...

Bazı takipçileri fotoğrafı beğenirken, bazıları da eleştiride bulundu. Bazı takipçiler ise "Bunu yapmak istiyorum" dedi.

5Dua Lipa eğlencenin dibine vurdu Arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu...

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