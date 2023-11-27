Dört deprem uzmanından İstanbul için korkutan uyarı! 'Sarayburnu'ndan Çatalca'ya kadar...'
Yerel seçimler yaklaşırken deprem uzmanlarından özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylarına yönelik kritik uyarılar geldi. Türkiye'nin önde gelen deprem ve afet uzmanları Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul'da 7'nin üzerinde olması beklenen depreme ilişkin adaylara uyarılarda bulunarak oy verecek vatandaşların bilinçli olmasının önemine vurgu yaptı.
• 27 Kasım 2023 - 11:20 • Son Güncelleme:
• 27 Kasım 2023 - 11:20 • Son Güncelleme: