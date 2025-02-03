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Donmuş nehirde buz kütlesini sal gibi kullandı!

Bayburt’ta amatör balıkçı Halil Bayram, etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen donan Çoruh Nehri'nde üzerine çıktığı buz kütlesi parçasını ‘sal’ gibi kullanıp, ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

• 03 Şubat 2025 - 14:46 • Son Güncelleme:
• 03 Şubat 2025 - 14:46 • Son Güncelleme:
1Donmuş nehirde buz kütlesini sal gibi kullandı

Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle kısmen dondu.

2Donmuş nehirde buz kütlesini sal gibi kullandı

Amatör balıkçı Halil Bayram, nehirde kırılan buz kütlesi parçasının üzerine çıktı. 15 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini sal gibi kullanan Bayram, nehirde ilerleyip, balık avlamak için uygun alanları tespit etmeye çalıştı.

3Donmuş nehirde buz kütlesini sal gibi kullandı

Halil Bayram daha sonra kıyıya çıkarken, bu anları arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

4Donmuş nehirde buz kütlesini sal gibi kullandı

Görüntüde, Bayram’ın nehirde dengesini koruyarak buz kütlesi üzerinde ilerlediği, zaman zaman da zor anlar yaşadığı, o anları kayda alan kişinin de ‘Abi nereye gidiyorsun?’ diyerek seslendiği anlar yer aldı. (DHA)