Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı! MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor
Hazır olan! Resmen donacağız. Hava sıcaklıklar birden düşecek. Kar dalgası birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji her il için saat vererek yeniden uyardı. Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması istendi. Kar, fırtına ve kuvvetli yağış bir arada geliyor. İşte son hava durumu tahmini ile ilgili detaylar...
• 08 Aralık 2024 - 11:30 • Son Güncelleme:
• 08 Aralık 2024 - 11:30 • Son Güncelleme: