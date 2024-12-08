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GündemDondurucu soğuklar yurda giriş yaptı! MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor
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Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı! MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor

Hazır olan! Resmen donacağız. Hava sıcaklıklar birden düşecek. Kar dalgası birçok ilde etkili olacak. Meteoroloji her il için saat vererek yeniden uyardı. Vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olması istendi. Kar, fırtına ve kuvvetli yağış bir arada geliyor. İşte son hava durumu tahmini ile ilgili detaylar...

• 08 Aralık 2024 - 11:30 • Son Güncelleme:
• 08 Aralık 2024 - 11:30 • Son Güncelleme:
1Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor

Kar yağışı uyarısı! Lapa lapa yağacak. Meteoroloji ve uzmanlar art arda uyardı. Bu kez kuvvetli geliyor. Sadece yüksek kesimlerde değil, şehir merkezlerinde de etkili olacak. Yeni soğuk hava dalgası Marmara'ya ilerliyor. Hava sıcaklıkları birden düşecek. Kar dalgası yurdu saracak.

2Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, , İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

3SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

: Yağışların, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Pazar günü (08/12/2024) ilk saatlerden itibaren Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

5EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması, Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, merkez ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Kaaradeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve siirt çevrelerinin yağmutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

12Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor

Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, batı kesimi için sağanak uyarısı yaparken, doğu illeri için tarih vererek dondurucu soğukların geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Şen'in, paylaşımı şu şekilde oldu:

13Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor

Bugün Pazar, batı ve güneye yağmur; Doğu Anadolu'ya kar yağacak. Yağışların, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın da kuvvetli 50 kg, Muğla'da çok kuvvetli ve şiddetli 100 kg/m2 ye kadar yağabilir dikkat. Sıcaklık batıda ortalamanın üzerinde doğuda ortalamada.

14DOĞU ANADOLUYA DONDURUCU SOĞUKLAR GELİYOR

DOĞU ANADOLU'YA DONDURUCU SOĞUKLAR GELİYOR

Batı bölgelerde Lodosun devam ediyor, sıcaklık yüksek. İstanbul yağmurlu 16 C. Perşembe gününden itibaren doğu Anadolu'ya dondurucu soğuklar geliyor. Erzurum Tunceli Kars Van Ağrı Sivas civarında gündüz sıcaklıkları sıfırın altında gece -15 C altına inecek. Kuvvetli don olayı olur.

15Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor
16Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor
17Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor
18Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor
19Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor
20Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor
21Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor
22Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor
23Dondurucu soğuklar yurda giriş yaptı MGM ve uzmanlar art arda uyardı, kar ve fırtına geliyor